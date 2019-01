Marilyn Manson, 50 años de controversia y metal

Que si era un representante de Satán en la Tierra, que si mataba cachorros en sus conciertos, que si se quitó las costillas para hacerse autofelaciones o que si fue uno de los actores de Los años maravillosos, son sólo algunos de los mitos que formaron la vida y carrera de Brian Hugh Warner, mejor conocido como Marilyn Manson, quien hoy cumple 50 años.



Considerado como el Anticristo de la música, nació en Canton, Ohio. Fue criado bajo una educación religiosa de la Iglesia Episcopal, asistiendo a una escuela cristiana; posteriormente estudió periodismo y comenzó a adentrarse en la música, al integrarse a algunas bandas de metal.

En 1989 formó la banda Marilyn Manson & the Spooky Kids. Su nombre artístico lo tomó de la mezcla de Marilyn Monroe y del asesino Charles Manson, responsable de la muerte de la actriz Sharon Tate. En 1994 sacó su primer disco Portrait of an american family, producido por Trent Reznor, miembro de Nine Inch Nails.

Su segundo material, Antichrist superstar fue su primer gran éxito. Vendió más de siete millones de copias con sencillos como The beautiful people. La revista Rolling Stone lo incluyó entre los 100 mejores discos de los 90. Su siguiente álbum Mechanical animal, fue su primer número uno en Billboard y causó controversia al mostrar a un Marilyn andrógino.



Su trabajo también se ha enfocado en la televisión y el cine. En la pantalla grande interpretó a un actor porno en la cinta Lost highway, donde también trabajó con David Fincher. En series participó en Californication y Sons of anarchy, donde tuvo un papel recurrente que fue clave para el desenlace de la historia.

Manson también se ha dedicado a la pintura y ha destacado por sus trabajos en acuarela, los cuales evocan personajes góticos y tenebrosos. En 2002 presentó su primera exposición en Los Ángeles, donde fue aclamado por la crítica. En 2011 presentó un catálogo con sus pinturas: Genealogies of pain, donde colaboró con el cineasta David Fincher.

Asimismo escribió la novela Holy wood, así como su autobiografía, The long hard road Out of hell, que realizó en coautoría con el periodista Neil Strauss. Manson también dirigió varios de sus videos musicales, Rock is dead, mOBSCENE y This is the new shit, entre ellos.

Su último número uno lo consiguió en 2003, con su quinto álbum de estudio: The golden age of grotesque, cuyo sencillo mOBSCENE fue nominado al Grammy por Mejor Interpretación Metal. Su cover de Personal Jesus, de Depeche Mode, fue el último en entrar al Top 15 del Billboard Alternativo.

En la última década, Marilyn Manson ha brillado por su declive: su apariencia desaliñada, su poca energía para cantar y sus bajas ventas en los últimos cinco discos han apagado la imagen del cantante.