Mario Zaragoza y Patricia Blanco hacen catarsis en la obra Finitud

El actor Mario Zaragoza protagoniza la Finitud, una obra de teatro en la cual plasma el proceso de duelo tras la pérdida de un hijo, situación que él y la actriz Patricia Blanco, su esposa, atravesaron en la vida real hace poco más de un año cuando falleció su hijo Fernando.

En entrevista con El Sol de México, el intérprete compartió que este proyecto lo ha ayudado a conectar y sentir que tiene una comunicación con el joven. "Es de gran ayuda pasarlo, algunos de los textos parecen cosas que me dice mi hijo. Durante la función y en los ensayos en la semana, siento una gran conexión con él, siento que todavía está con nosotros.

Te puede interesar: Welcome al norte muestra el carácter de los mexicanos

"Ahora hablo con él, porque no hablaba, tenía esa discapacidad. Hacía señas, se comunicaba perfectamente, entonces ahora platico con él, me toca, me abraza, nos ha ayudado mucho esta obra", agregó.

La puesta se desarrolla en las horas inmediatas a la repentina muerte de la hija de una pareja (Patricia Blanco y Gastón Blanco) en un accidente de auto, cuando ambos se encuentran con un hombre (Mario), quien los ayuda a procesar la pérdida.

Cortesía

El actor comentó que en las funciones han observado cómo los diálogos ayudan a algunas personas a tener sus propias catarsis. "La gente reflexiona sobre lo que ve, nos han dicho que los ha ayudado en sus duelos y sus decisiones. Hay quienes después de verla, toman decisiones sobre su vida".

El texto pertenece a una trilogía escrita por el dramaturgo Víctor Weinstock, quien acompañó de cerca a Patricia y Mario en los meses posteriores al deceso de su hijo, y plasmó parte de su duelo en la obra, que también dirige.

Cine FIC Monterrey tendrá a Corea del Sur como invitado





En la opinión de Mario, ésta es la obra cumbre del autor, pues "es una historia profunda, y tiene una manera de platicar las cosas nada convencional. Es una nueva propuesta en el teatro. Lo que sucede a los personajes y a los actores, porque es un laberinto de conceptos que narran lo que sucede cuando dos padres tienen una pérdida repentina.

"Son los pensamientos y la vida de dos individuos que están con ese duelo, con culpas, con interrogaciones. Ciertamente no saben bien qué hacer con respecto a lo que les acaba de pasar", agregó.





➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finitud tendrá una función especial por cierre de temporada este lunes a las 20:00 horas en el Teatro Varsovia, con la presencia de Dolores Heredia, Vanessa Bauche, Michelle Rodríguez, y Mónica Dionne, entre otros invitados.