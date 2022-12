Más allá de Stan Lee: las otras mentes maestras del cómic

Stan Lee es uno de las personalidades más conocidas en el mundo de los cómics, su creación Spiderman, es un superhéroe que tiene un gran lugar en nuestro corazón.

No obstante, existen otros creadores, no sólo de cómics, también de novela gráfica que son menos conocidos, pero igualmente buenos y en su obras abordan temas maduros, como la corrupción de los políticos o casos de abuso. Estoha causado que personas de todas las edades sigan a estos artistas.

Te recomendamos: Narran la historia del rock a través de 200 discos chingones del rocanrol mexicano

Alan Moore

Algunos lo consideran como la mente más influyente en el mundo del cómic, ya sea tomando a personajes populares como Batman (The killing joke), leyendas urbanas como Jack el Destripador (From hell) o creando su propio mundo (V the Vendetta), el trabajo del británico es un parteaguas en la industria.

No por nada su cómic Watchmen está entre los mejores de la historia. Lo más curioso es que Moore no se considera un gran autor e incluso es severamente crítico hacia su propio trabajo. Actualmente se encuentra retirado.

Foto: Captura de pantalla

Frank Miller

En la década de los 80 un joven le dio una bocanada de aire fresco a la industria. Frank Miller comenzó su prolifera carrera en las páginas de Daredevil, cómic al que le dio una vuelta de tuerca al presentar historias más aterrizadas: no se trataba de detener la invasión extraterrestre de la semana, sino defender a la gente de Hell's Kitchen de la mafia.

Su trabajo con un personaje hasta ese entonces secundario en Marvel le abrió la puerta a las grandes ligas: The Dark Knight Returns y Year One, historias sin las que actualmente no se entendería a la mitología de Batman. Sin City y 300 son otras de sus obras destacadas.

Foto: AFP

Neil Gaiman

Al alternar la literatura con el cómic, Gaiman encontró una forma de expresar sus ideas en mundos fantásticos como pocos. Conocido por novelas como Coraline, American Gods o Stardust, el autor británico elaboró una joya con su obra emblema: Sandman.

Tal vez sea su única aportación al mundo del cómic, pero su narrativa y arte se fusionan para mostrar al lector un mundo donde los sueños y la realidad parecen uno. Sus demás obras no serán cómics, pero no dejan de tener ese toque de fantasía o ciencia ficción característico de las viñetas de cualquier buena historia, que incluso le llenan el ojo a cualquier adulto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Neil Gaiman (@neilhimself)

Alex Ross

Parte esencial del cómic son las ilustraciones, y en este campo el trabajo de Alex Ross es tan singular que tan sólo al verlo uno lo identifica. A comparación de sus colegas, el ilustrador originario de Oregon, EU, tiene un estilo realista más parecido a las pinturas de óleo que a las historietas clásicas.

El trabajo que lo lanzó a la fama fue la miniserie Marvels, donde pudo plasmar a los héroes y villanos de Marvel Comics como si se tratara de una fotografía y no un dibujo. Años más tarde replicaría el éxito, ahora en DC Comics con la serie Kingdom Come. Ambas historias tienen en común que se trata de los problemas que traería al mundo si existieran los superhéroes, las cuales se beneficiarán con el pincel de Ross.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alex Ross (@thealexrossart)

Gail Simone

De las mujeres más destacadas del medio. Simone tiene a su cargo a algunos de los personajes femeninos más importantes como Batgirl y Birds of Prey, un equipo de villanas (Catwoman, Poison Ivy y Harley Quinn) que se dedican a pelear contra hombres de la mafia en Ciudad Gótica.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Su trabajo es tan destacado que actualmente es la encargada de las historias principales de Wonder Woman, el emblema femenino no sólo de DC Comics, sino de toda una industria