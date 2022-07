MasterChef Celebrity México: Ellos son los famosos que participarán

“¿Por qué no?”, se dijo Arturo López Gavito, juez de La Academia 20 Años, al aceptar el reto de ser concursante en MasterChef Celebrity México 2022, que estrenará su segunda edición el domingo 21 de agosto.

“Tengo la gran fortuna que La Academia es sábado y domingo, aquí vamos a estar de lunes a viernes, en el arranque de las grabaciones”, contestó ante la pregunta de El Sol de México, y agregó que no tendrá alternante en La Academia: “ese lugar en el panel es sagrado, no se sustituye”.

Lee también: MasterChef Junior llega a la final por un millón de pesos

Para su participación en el certamen de cocina, dijo, “vengo a abierto a escuchar para aprender de todos. Es una experiencia para crecer como ser humano y poca gente lo sabe que a la par de la música, mi pasión siempre ha sido la cocina. Entonces vengo con mucha ilusión para participar como concursante y aportar lo que sé”, ahondó Gavito, el vigésimo concursante.

Sandra Smester, directora general de Contenidos y Distribución de TV Azteca, encabezó el lanzamiento de esta nueva producción de Fercho Casillas y Alfredo Ballesteros que iba de sorpresa en sorpresa, como el hecho de que hay tres artistas de origen cubano, Julio Camejo, Francisco Gattorno y Pedro Moreno. También, la ex modelo Carmen Campuzano, la cantante y ex académica Nadia, Talina Fernández, Margarita La Diosa de la Cumbia, Alan ex Magneto, y Ernesto D’Alessio.

Los nombres de los primeros 10 participantes fueron revelados por la conductora Tatiana, que debido a su buen desempeño en MasterChef Junior dio el salto al de celebridades.

La otra decena de estrellas son Lorena Herrera, Alejandra Ávalos, Mauricio Mancera, Verónica del Castillo, Carlos Eduardo Rico, Alejandra Toussaint, Marcello Lara, Macky González, Ricardo Peralta, y Karla Sofía Gascón.

Foto Cortesía: TV Azteca

Al tomar la palabra, Talina Fernández compartió su ilusión “porque estoy rodeada de jóvenes y la juventud se pega, si puedo caminar todavía, puedo dar algo. Cómo cocino, bueno, yo cocinaba hace 60 años, ya en la semana que entra cumpliré 78 años y la emoción es estar en un programa en donde voy a aprender, yo procuro hacerles de comer a mis hijos y nietos, pero de verdad lo hago muy mal, mi mamá cocinaba horrible.

“Entonces, quiero mejorar esa tendencia y aprender con ellos. No hay ni uno que me caiga medio mal, a todos quiero abrazar, desearles suerte. Aunque siempre he dicho en las entrevistas que ellos me tienen miedo a mí, porque han de creer que sé todo, pero en esos 53 años en la televisión nunca me permitieron cocinar para nada”, reseñó Talina Fernández.

En MasterChef Celebrity México 2022 además de la chef y juez Betty Vázquez, la más longeva con 11 realities de cocina y de José Ramón Castillo, se adhiere el chef español Pablo Albuerne, quien afirmó que llegó para enderezar el barco cuando tenga que hacerlo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Esto es regresar a casa para mí. MasterChef se ha convertido en mi hogar por muchas razones. La onceava temporada, ver tantas caras que yo admiro y que hoy se atreven a vivir este reto maravilloso que es la cocina de MasterChef México, ojalá se atrevan a dejarnos ver la otra cara, no la de celebridad, sino la del ser humano, porque al final en cada uno de nosotros hay un corazoncito que late y que nos encantaría ver. Gocen, aprendan pero sobre todo piensen que vamos a hacer dos cosas toda la vida: dormir, espero que estén bien acompañados y segundo, comer; entonces tenemos que hacerlo con conocimiento, con gozo y lo más importante que la cocina reúne”.

La chef Betty agradeció a TV Azteca “por seguir creyendo en este proyecto y al proyecto que ha cambiado la mentalidad de mucha gente, en la forma de ver la cocina en México. Gracias por tener a cada uno de ustedes que nos van hacer gozar, reír, llorar, lo más importante esperamos que todos gocen esta gran experiencia. MasterChef cambia la vida”, aseguró.