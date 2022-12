Matilda El musical: elenco y detalles de la nueva película de Netflix

El pasado 25 de diciembre se estrenó la nueva adaptación de un clásico muy estimado por todos, Matilda. En este proyecto que reimagina la película de 1996 veremos una nueva faceta de nuestra estimada niña con poderes, llena de bailes e impresionantes coreografías.

La adaptación musical del director Matthew Warchus, escrita por Dennis Kelly y basada en la novela infantil de 1988 de Roald Dahl, aborda la trama que conocemos, una niña con poderes psíquicos y poco estimada en su familia llega a una escuela manejada por una directora tirana, la Señorita Tronchatoro, quien como contraparte tiene a la maestra Miel, una dulce mujer que se percata del potencial de Matilda.

Elenco y dónde ver Matilda El Musical

Como parte del elenco, aparecen los actores Stephen Graham y Andrea Riseborough como los padres de Matilda; Alisha Weir, como Matilda; Lashana Lynch es la Señorita Miel; Charlie Hodson-Prior interpreta Bruce Bolaños; Meesha Garbett es Hortensia; Rei Yamauchi Fulker es la pequeña Lavanda; Winter Jarrett Glasspool como Amanda Thripp, Andrei Shen es Eric y Emma Thompson para el papel de Tronchatoro.

Entre los cambios con la película dirigida por Danny DeVito está la aparición de la Sra. Phelps, interpretada por Sindhu Vee, y quien es la dueña de una biblioteca móvil en la que Matilda suele escapar y disfrutar de la lectura.

Así también, Robert Dahl revela que uno de los aspectos más difíciles fue la elección de la Señorita Tronchatoro. El director cuenta que, basándose en el libro, Tronchatoro es un personaje imponente por lo que experimentaron con prótesis para darle ese toque rígido.

La adaptación estuvo nominada a los premios Tony y Olivier y el elenco de bailarines cuenta con 250 niños, mientras que la estatua de Tronchatoro fue hecha con poliestireno y rociada con vinilo para darle resistencia y textura.

“En la obra teatral, nunca necesité saber cómo se vería la calle donde vive Matilda, solo debía preocuparme por la sala de estar y su habitación. Ahora, debía saber cómo se veía toda la casa, la entrada, el aspecto del edificio, el jardín, la calle, la ciudad. Casi nada de esto se encuentra en el libro de Roald Dahl, pero no podíamos sacar adelante la película sin mostrarlos. Pensamos mucho en estos detalles”, dice el director en relación a los desafíos que enfrentó realizando la obra.

Matilda El Musical la puedes ver en Netflix desde el 25 de diciembre, así que aprovecha las vacaciones decembrinas para conocer esta original y entretenida película.









