Matilde Obregón falla en el mole y se va de MasterChef Celebrity

Causó sorpresa que la periodista Matilde Obregón se convirtiera en la tercera expulsada del reality culinario MasterChef Celebrity México 2021, ya que había tenido una buena racha. A las estrellas se les pidió preparar un mole del color de su agrado, para ir acorde al mes patrio y al llegar a la ronda de eliminación, Matilde presentó el mole de la Abuela Lupita, que no recibió buenas calificaciones por exceso de manteca de puerco, elevada acidez y falta de sal, lo que la lleva a salir del programa.

El chef José Ramón fue quien le indicó que no había escuchado la recomendación en torno a no sobrepasar la manteca en el preparado de la salsa madre, mientras que el Chef Adrián Herrera, de las dos observaciones que le hizo, la negativa fue el alto grado de acidez, que pudo mediar con agregarle azúcar, aunque también le faltó sal.

Según sus comentarios previos a la calificación, Matilde Obregón estaba segura que no saldría del reality y menos por un preparado de mole, ya que tenía la receta de su abuela Lupita, y cuando estaban siendo calificados ella y su compañero de mesa en la emisión, el cantante José Joel, hasta Laura Flores y Dalú desde el balcón, se mostraron incrédulas.

José Joel también estuvo en la cuerda floja, pues tuvo oídos sordos a las indicaciones del chef Joserra en no colocar piña a un lado del mole durante la muestra. Aunque Herrera le hizo la observación de que “afortunadamente, en la cocción de la piña con los chiles le dio al clavo”, también le hizo ver que “le faltó carácter, al asociar dos ingredientes visibles”.

En su tercera emisión, MasterChef Celebrity México 2021, tuvo una "graduada mexicana", la ex miss universo, Alicia Machado, quien reconoció que al llevar muchos años en México, hacer el mole Mi bautizo, no le fue tan difícil. Machado tuvo comentarios positivos para su platillo y no pudo evitar lágrimas de emoción.

“Llevo muchos años en este país y el preparar este mole es como si me estuviera bautizando como mexicana”, declaró la también actriz al oír la crítica de su platillo; Joserra y Herrera, le aseguraron que “es un mole bien hecho, con el agregado de las semillas idóneas y exactas, que le valen un sabor exquisito. Ya eres mexicana de todas, todas”.

Mauricio Islas, quien también cayó en el reto de eliminación, por orden de la chef Betty, tuvo elogios para su mole Mi universo, que dedicó a sus tres hijos.

Tras el preparado del primer platillo subieron al balcón Paco Chacón, Germán Montero, Paty Navidad, David Salomón y posteriormente hicieron lo propio, al pasar la prueba del segundo preparado, Tony Balardi, Laura Flores, Laura Zapata y Dalú.

MasterChef Celebrity México 2021 continúa en su casa de cocina, con 17 estrellas. A las 19:30 horas, cada viernes en Azteca Uno.