Michael Franco dirige a Diego Boneta en Lo que algunos soñaron

El cineasta Michel Franco, reconocido por películas como Después de Lucía, Daniel y Ana o Las hijas de Abril, cambia el rumbo en su nueva película, donde lo incierto, irreal e incluso distópico, se muestra en la pantalla, con un elenco que por el momento, sería el ideal para cualquier director, ya que está encabezado por Diego Bonetta, Darío Yazbek Bernal y Eligio Meléndez.

Entrevistado durante la presentación de las nuevas películas que Videocine tiene preparadas para esta segunda parte del año y el inicio del 2020, Franco señaló que no fue cuestión de suerte lograr tener a este elenco que llevará al espectador a un mundo muy diferente al que vemos comúnmente.

“Como todos, este guión salió de mi imaginación, es un trabajo que deseaba tener listo desde hace tiempo, por otros proyectos no lograba concretarlo, pero los tiempos se dieron, porque quería tener a Boneta y a Darío en esta película, lo conseguí pero no por cuestión de suerte”, explicó.

Durante la presentación de los avances, Michel Franco rompió con el esquema, pues en lugar de tener dos minutos y medio de avances de la película decidió mostrar dos escenas que ocuparían el tráiler oficial, “queremos mostrarles mejor dos escenas muy importantes, describena la perfección lo que será esta película”, explicó Franco a la audiencia.

Todo inicia en lo que parece ser una residencia ubicada en algún lugar exclusivo, como Lomas de Chapultepec o Pedregal de San Ángel, en primer cuadro aparece Diego Bonetta en lo que parece ser una fiesta, pero ésta se ve interrumpida por la sorpresiva invasión de personas que inmediatamente son muy diferente a los invitados que ahí se encuentran, cuando menos se lo esperan ya están rodeados por un grupo que evidentemente se ve molestó por las diferencias sociales, con el rostro pintado para no ser identificados fácilmente y con pancartas o pañoletas que cubren parte de su rostro.

De repente, Boneta dice “baja el arma, toma, llevátelo” y mientras trata de mantener la calma, se quita su reloj que evidentemente es de lujo y un disparo finaliza con la presentación, por lo que se espera mucha adrenalina con esta historia donde también participan Fernando Cuautle, Naian González Norvind y Mónica del Carmen.

"La primera película que me impactó a los 14 años fue La Naranja Mecánica, una película distópica justamente, desde ahí tenía ganas de hacer algo del género, hay otras películas y libros como 1984 o la película de Cuarón Children of men, hay muchas referencias que me animaron a hacer algo diferente y ahora veremos el resultado", finalizó Michel.