Miles reciben con Los Ángeles Azules el año nuevo 2023 en CDMX

Al ritmo cumbiero y guapachoso de Los Ángeles Azules, cientos de chilangos y visitantes de otros estados de la república y el mundo esperan la llegada del año nuevo 2023 sobre avenida Reforma, frente al Ángel de la Independencia, después de dos años sin festejos presenciales por la pandemia de Covid-19.

Desde las 18 horas, para alcanzar un lugar cercano a los emblemáticos músicos de Iztapalapa, gente de todas las edades se comenzaron a congregar frente al escenario de esta celebración organizada por el Gobierno de la CDMX. Varios visten estrafalarios sombreros festivos u otros accesorios, sin embargo otros más continúan usando el cobre bocas para prevenir contagios.

Foto: Omar Flores | El Sol de México

Entre ellos está Carlos García, operador de trailers, quien ha venido con su esposa e hijos. Son de Tizayuca, y ya tienen la tradición de celebrar el año nuevo en el Ángel desde varios años atrás, pero afirman que esta ocasión es especial, pues se sienten más seguros ante la pandemia y porque van a escuchar en vivo a sus grandes ídolos, que los acompañan siempre, en el trabajo, las tareas de la casa y las fiestas familiares.

"Nosotros los conocemos desde sus inicios y los escuchamos casi a diario. Yo lo hago cuando voy manejando o hago documentaciones, por lo que me he dado cuenta que los escuchan en toda la república. Ellos ya no son de Iztapalapa, son de todo el mundo. Estamos esperando felices y con ilusión un nuevo año en familia", dijo Carlos García en entrevista con El Sol de México.

Antes del bailongo estelar, se presentó el dueto Elidian Herederos de la Cumbia —integrados por Elías y Diana Mejía, hijos de Elías Mejía Avante, líder y fundador de Los Ángeles Azules—para calentar los ánimos, al son de su propuesta de fusión de cumbia con géneros nuevos.

Mientras llega el turno de Los Ángeles Azules, se presenta el grupo Elidian con su fusión de cumbia y pop para poner en ambiente al público.



📹Kevin Aragón pic.twitter.com/YKcaKyKpMb — El Sol de México (@elsolde_mexico) January 1, 2023 La fiesta ya se armó con Elidian en el Ángel de la Independencia.



📹 Kevin Aragón pic.twitter.com/qMBABjhocL — El Sol de México (@elsolde_mexico) January 1, 2023

Con frescura y globos gigantes que lanzaron al público, el dueto interpretó sus rolas tropicales, rockeras, cumbieras y poperas, "Hagamos cosas malas", "El carbonero" , "Noche de fiesta", "Eres mi respiro", "Chupando caña". En un arrebato de júbilo el grupo invitó a algunos asistentes a bailar al escenario; la gente les aventó sus respectivos Doctor Simis.

Al filo de las 23 horas el grito de la gente anunció la aparición de Los Ángeles Azules en el escenario, entre luces de colores y la bruma del hielo seco.

Así los Ángeles Azules, al gritó de "¡De Iztapalapa para la Ciudad de México!" arrancaron con la canción "Entrega de amor", al son de sus seductoras percusiones y trompetas que incitan al pecado; seguida de "Mi único amor" y "Las maravillas de la vida".

Desde "Entrega de amor" a "Las maravillas de la vida", Los Ángeles Azules están tocando sus éxitos para recibir con toda la actitud el 2023.



📹 Omar Flores @jaguarquetzal11 pic.twitter.com/epnxXyHlLE — El Sol de México (@elsolde_mexico) January 1, 2023

Antes de tocar "La cumbia del acordeón", Elias Mejia Avante. Preguntó: "¿Quién está listo para bailar?" y se arrancó con "Hay amor" que se la dedicó a todos aquellos que han venido al Ángel de la Independencia.

Y entre toda la fiesta, detrás de Los Ángeles Azules, sumergido entre la cumbia y el baile, el reloj avanza silencioso, la cuenta regresiva se achica, la CDMX espera una nueva vuelta al sol.