De Diego Verdaguer a Pelé, quiénes fueron los famosos que murieron en 2022

El 2022 será un año que recordado no sólo por los acontecimientos que impactaron al mundo, sino por aquellas celebridades que se nos adelantaron en el camino.

Desde Diego Verdaguer, pasando por Olivia Newton-John hasta Pelé, hoy te damos a conocer la lista de figuras que nos dijeron adiós antes de tiempo, pues la realidad es que la gente nunca está preparado para despedirse de los seres amados.

Sin embargo, gracias a sus prolíficas carreras, estas personalidades nos dejaron un legado que quedará para la posteridad y con el que serán recordadas por varias generaciones.

Cheslie Kryst

Cheslie Kryst, abogada y Miss Estados Unidos 2019, fue encontrada muerta el 31 de enero luego de que se lanzara al vacío en el edificio donde vivía en Manhattan.

La joven le dejó una carta a su madr en la que hasta el momento se desconoce su contenido, sin embargo, su madre envió un mensaje donde le deseó paz eterna, mientras que el certamen de Miss Universo lamentó la notivia y envió sus condolencias.

We are devastated to learn about the loss of Miss USA 2019 Cheslie Kryst. She was one of the brightest, warmest, and most kind people we have ever had the privilege of knowing. Our entire community mourns her loss, and our thoughts and prayers are with her family right now. pic.twitter.com/fuJHXeMnHa — Miss Universe (@MissUniverse) January 31, 2022





Bob Saget

El actor Bob Saget falleció el 9 de enero dentro del hotel Ritz Carlton en Orlando, Florida.

El artista fue famoso por por su personaje de Danny Tanner en la serie Full House durante la década de los 90.

Al parecer, Saget sufrió un accidente en el que terminó golpeándose la cabeza, por lo que la causa de su muerte fue traumatismo craneal.

Ver esta publicación en Instagram

André Leon Talley

El editor de la revista Vogue murió a los 73 años a causa de un infarto, que fue provocado tras haber estado contagiado de coronavirus.

Leon, que también se desempeñaba como jurado en el reality show America's Next Top Model falleció en un hospital de New York, recordado como un pionero en la que por primera vez un hombre afroamericano dominó la industria de la moda y se convirtió en un ícono.

Ver esta publicación en Instagram

Diego Verdaguer

El famoso cantante Diego Verdaguer sorprendió a todos cuando se dio a conocer que había fallecido víctima del Covid-19, a la edad de 70 años, el 27 de enero en Los Ángeles California.

Su pareja Amanda Miguel, con quien llego a cumplir 46 año de casados, dio a conocer la muerte del artista, reconocido internacionalmente por la dupla que realizó a lado de la cantante conocidos por la canción Fuiste tú.

Ver esta publicación en Instagram

Taylor Hawkins

La muerte del baterista Taylor Hawkins el 25 de marzo, dejó a todos en shock pues fue luego de ofrecer un concierto junto con la banda Foo Fighters en Colombia.

El músico fue encontrado sin vida dentro de su habitación de hotel a los 50 años de edad, donde finalmente las autoridades informaron que había fallecido por el abuso de al menos 10 drogas encontradas en su sistema.

Ver esta publicación en Instagram

Fernando del Solar

Tras una difícil batalla contra el cáncer de pulmón, Fernando del Solar falleció el 30 de junio a los 49 años de edad. El actor fue diagnosticado con el linfoma de Hodking en fase cuatro en julio de 2012.

Sin embargo, gracias a la actitud positiva que lo caracterizaba, Fer luchó hasta el final tras divorciarse de Ingrid Coronado y casarse nuevamente con Ana Ferro, quien se encargó de informar sobre su muerte.

Ver esta publicación en Instagram

Susana Dosamantes

Fue el sábado 2 de julio cuando Susana Dosamantes falleció debido a un cáncer de páncreas en el Hospital Mount Sinai de Miami.

La primera actriz y madre de Paulina Rubio, venía padeciendo de cáncer desde hace varios años por lo que dejó de lado su carrera y fue la Chica Dorada, quien a través de un emotivo mensaje dio a conocer la muerte de la artista de 74 años.

Ver esta publicación en Instagram

Ivana Trump

El 14 de julio Ivana Trump falleció tras un accidente ocurrido en su departamento de Nueva York.

La primera esposa del expresidente Donald Trump perdió la vida tras caer de las escaleras de su residencia ubicada en el Upper East Side de Manhattan.

Además de su relación con el magnate, Ivana fue famosa por ser modelo y madre de Donald Jr., Ivanka y Eric Trump.

Ver esta publicación en Instagram

Adriana Roel

El 4 de agosto la actriz Adriana Roel falleció a los 88 años de edad, sin que hasta el momento se dieran a conocer las causas de su muerte.

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) dio a conocer el deceso de la artista con una larga trayectoria en cine y televisión, conocida por sus trabajos en telenovelas como Rubí, El Extraño Retorno de Diana Salazar y Mujeres Asesinas.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Rosa María Gorbea "Adriana Roel", miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en Paz. pic.twitter.com/304izikEdv — Asociación Nacional de Actores (@andactores) August 4, 2022

Aranza Peña

El 7 de agosto Aranza Peña murió víctima de un accidente automovilístico mientras se dirigía a su natal Oaxaca, donde vive su padre el político y regidor en Salina Cruz, Sergio Peña Aburto.

Con tan solo 25 años, la actriz graduada del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, participó en producciones como La Hora Nacional, La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Esta historia me suena.

Con profunda pena nos unimos a la pena que embarga a la familia y amigos de @AranzaPena por su sensible fallecimiento DEP 🙏 pic.twitter.com/2N6qWYuuQ9 — CEA Televisa (@CeaTelevisa) August 7, 2022

Olivia Newton-John

Olivia Newton-John falleció a los 73 años, luego de estar luchando contra el cáncer de mama durante más de tres décadas.

Su esposo John Easterling informó que fue el 8 de agosto, cuando la actriz de Vaselina (Grease) murió acompañada de su familia y seres queridos.

Ver esta publicación en Instagram

Manuel Ojeda

El villano de las telenovelas y primer actor mexicano, Manuel Ojeda, pereció el 11 de agosto a los 81 años.

Al momento del fallecimiento no se revelaron las causas del deceso, que tomó por sorpresa al mundo del espectáculo ya que seguía trabajando en televisión.

Su manager Gerardo Lucio contó durante el funeral que fue un padecimiento hepático.

Adiós al gran Manuel Ojeda. Queda para la Historia su impecable carrera y su @DonPorfirioDiaz en El Vuelo del Águila. pic.twitter.com/JSUvqEW2Rh — Carlota Emperatriz (@CarlotaEmperatr) August 11, 2022

Amparo Serrano

El 12 de agosto se dio a conocer que Amparo Serrano falleció a los 57 años tras haber pasado varios días en un hospital, pero lamentablemente no sobrevivió.

Era creadora de la popular marca Distroller y formó parte de la agrupación Flans cuando tenía 18 años.

Hasta el momento, no se saben las causas de su deceso pero se habla de que pudo haber sido un accidente doméstico.

Ver esta publicación en Instagram

Anabel Gutiérrez

La actriz y comediante mexicana, mayormente conocida por su personaje como la mamá de La Chimoltrufia en Chespirito, serie de Roberto Gómez Bolaños, dejó este mundo en su casa de Puebla, a los 89 años.

El 21 de agosto se dio a conocer la partida de esta talentosa mujer, y más tarde, su hija Amairani Romero compartió en el programa Sale el Sol que se debió a causas naturales.

Ver esta publicación en Instagram

Marciano Cantero

El reconocido cantante argentino Marciano Cantero, quien formara parte de Enanitos Verdes, murió el 8 de septiembre a los 62 años de edad.

El intérprete había ingresado en el hospital desde el 29 de agosto por presentar problemas renales.

El 5 de septiembre le extirparon un riñón y parte del brazo, sin embargo, su cuerpo ya no resistió más y tres días después dejó de respirar por complicaciones en el riñón que le quedaba.

Ver esta publicación en Instagram

Robbie Coltrane

El actor británico Robbie Coltrane, quien se diera a conocer en el mundo por dar vida a Hagrid en la película Harry Potter, murió el 14 de octubre tras presentar una falla orgánica múltiple.

La celebridad, quien tenía 72 años de edad, padecía, además, sepsis, obstrucciones en el corazón, infección en las vías respiratorias inferiores, diabetes tipo 2 y obesidad.

Ver esta publicación en Instagram

Jerry Lee Lewis

El cantante Jerry Lee Lewis, quien fuera considerado como uno de los pioneros del rock, murió por causas naturales el 28 de octubre a los 87 años de edad.

El intérprete, quien se codeó con figuras de la talla del gran Elvis Presley y era famoso por su habilidad con el piano, será recordado por sus grandes éxitos, como “Great balls of fire” y “Whole lotta shakin' goin' on”.

Ver esta publicación en Instagram

Alejandro Iriarte

El 10 de noviembre falleció Alejandro Iriarte a los 55 años, quien era el hijo mayor de Maxine Woodside.

Grupo Fórmula confirmó el deceso del hijo de su colaboradora por más de treinta años, sin embargo, hasta la fecha se desconocen las causas de su muerte.

D.E.P. Alejandro Iriarte ✝️🕊️, empresario mexicano, socio fundador de Dream Factory en Grupo Fórmula e hijo de la periodista Maxine Woodside pic.twitter.com/y1dMl2InHf — Historias De La Radio y Televisión Mexicali BC (@HistoriasMXLBC) November 11, 2022

Jason David Frank

El 20 de noviembre, el mundo del entretenimiento quedó consternado al enterarse sobre el fallecimiento del estadounidense Jason David Frank, de 49 años.

Se trató del actor que dio vida a Tommy Oliver, el Power Ranger verde, en la serie Mighty Morphin Power Rangers.

Ver esta publicación en Instagram

Pablo Milanés

El cantautor Pablo Milanés murió el 21 de noviembre en Madrid a los 79 años de edad.

El artista recibía atención médica desde 2017 cuando le diagnosticaron cáncer en la sangre.

Milanés fue una de las grandes voces cubanas de todos los tiempos, el creador de canciones de amor inolvidables como Yolanda, Ámame como soy o El breve espacio en que no estás,

Ver esta publicación en Instagram

Héctor Bonilla

Héctor Bonilla murió el 25 de noviembre a los 83 años tras haber padecido cáncer de riñón, el cual le fue diagnosticado desde 2018.

El primero actor no puso ser tratado con quimioterapia, pero siguió con tratamientos alternativos hasta que finalmente perdió la vida rodeado de sus hijos y seres queridos, quienes finalmente dieron a conocer la noticia.

Ver esta publicación en Instagram

Jorge Zamora

El 30 de noviembre fue el deceso del histrión Jorge Zamora Montalvo, quien tenía 94 años y murió por complicaciones en el riñón.

Conocido por sus películas y por las telenovelas en las que participó, entre las que destacan Rebelde, Código Postal, Destilando Amor y Acapulco cuerpo y Alma, por solo mencionar algunas.

Ver esta publicación en Instagram

Pelé

Edson Arantes do Nascimento mejor conocido como Pelé, falleció el 29 de diciembre a los 82 años, debido a las complicaciones del cáncer que padecía.

El mejor futbolista de todos los tiempos murió rodeado por varios de sus hijos y nietos, que pasaron con él la Navidad en el hospital de Sao Paulo donde estaba ingresado desde el pasado 29 de noviembre.

El Rey del futbol fue operado de un cáncer de colon en septiembre de 2021, que le fue diagnosticado en esa época, y que le causó metástasis.

Ver esta publicación en Instagram

Vivienne Westwood

La diseñadora británica Vivienne Westwood, destacada por sus diseños innovadores y atrevidos, murió también el 29 de diciembre a los 81 años, informaron sus representantes.

Pionera por su estilo en los pasados años setenta, Westwood falleció en paz rodeada de su familia en el barrio de Clapham, al sur de Londres.

Ver esta publicación en Instagram

Barbara Walters

La periodista Barbara Walters falleció el 30 d diciembre este viernes a los 93 años de edad. Fue ABC news, la cadena donde forjó su carrera, la que dio a conocer la noticia.

Desde la década de 1970, Walters se consagró como la primera mujer presentadora de noticias de una cadena.

Con el paso de los años, terminó siendo considerada como pionera del periodismo televisivo femenino.