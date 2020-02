Moenia celebra su música con Ana Torroja y Aleks Syntek

Tuvieron que pasar más de siete años para que Alfonso Pichardo, Jorge Soto y Alejandro Ortega se reencontraran con el Auditorio Nacional. Moenia ofreció un show de su gira Hagamos contacto y los 10 mil asistentes que agotaron las entradas revivieron los temas que desde 1992 los han formado como la banda electro pop más reconocida de México.

Un cubo formado por pantallas subió del escenario y dejó ver a los tres protagonistas. Eso que pasó fue el tema que abrió la noche.

Fue una celebración y como tal, hubo invitados especiales. La primera, Ana Torroja, que apareció dentro del cubo ascendente para cantar Corazón azulado, cuya base musical está inspirada en Ya viene el Sol, de Mecano.

“Hace mucho que no cantaba esta canción. Ha sido un regalo increíble”, expresó la cantante. “El cariño de esta tierra es tanto que no sé si pueda pagarlo. Los amo, no saben cómo”, agregó Torroja antes de continuar con La fuerza del destino.

El segundo invitado fue Aleks Syntek, quien acompañó a Moenia con Déjame entrar y La tormenta, mientras unos lásers de color verde fueron proyectados desde el escenario hasta el punto más alto del recinto, donde el público se mantenía de pie bailando y coreando los temas.

Tras un set acústico con Llegaste a mí y Regreso a casa, Moenia dio paso a los clásicos. Manto estelar, En qué momento, No dices más y Ni tú ni nadie, anunciaron el final del show. Pero tras la petición de los fans, Moenia volvió con Summer drive, su tema más reciente, Morir tres veces y No puedo estar sin ti, con la que cerraron este concierto tras más de dos horas.