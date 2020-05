Morris Gilbert espera abrir teatros en julio

Ocho semanas y más de 210 funciones no realizadas es el impacto que la compañía Mejor Teatro ha enfrentado por la contingencia del coronavirus. La empresa encabezada por Morris Gilbert cerró las puertas de sus recintos desde el 16 de marzo, donde se presentaban seis montajes como Mentiras, Perfectos desconocidos y Toc Toc.

“Los impactos son inconmensurables, ni siquiera me he querido concentrar en hacer números porque son avasalladores completamente. Somos una industria que depende del público, si no hay público, no hay funciones y sin funciones no existe el teatro, de modo que estamos paralizados al mil por ciento porque no podemos funcionar. Creo que las pérdidas van a ser muy fuertes, han sido muy fuertes, y no pueden ser recuperables”, explica Morris Gilbert en una conferencia con medios mexicanos.

Gossip Esteman arranca nueva faceta en su carrera con "Hasta que tú me quieras"

El productor de Los monólogos de la vagina confía que sea en el mes de julio cuando los telones puedan volver a levantarse, aunque confiesa que este deseo radica más en la fe que en los hechos. Además, reconoce que se necesitarán hacer cambios en los teatros, con mayores cuidados para el público, el elenco y la producción.

Sobre los montajes que se tenían previstos este año, como es el musical Aladdín que llegaría a finales de 2020, Morris Gilbert dijo que aún es difícil saber si podrán concretarse. “Estamos igual que todo el país, paralizados, esperando que las cosas mejoren y entonces podremos recalendarizar. Empezando mayo es difícil saber hacia dónde se dirigen las cosas. Quisiéramos seguir con todos los planes, obras que queríamos estrenar a fin de año y los títulos que teníamos corriendo”, dijo.

Ante la situación, Morris Gilbert ha buscado alternativas para mantener al público en contacto con el teatro. Entre ellas está el proyecto Mejor CreaActívate, compuesto por talleres en línea en los que quienes participen podrán adquirir conocimientos técnicos, artísticos y de formación con actores y miembros de Mejor Teatro como Paola Gómez, Juan Ignacio Aranda, Anuar, Iker Madrid y Hugo Hernández.

“Es un proyecto donde podemos estar cerca a una distancia. Es un proyecto de recreación, entretenimiento y perfeccionamiento, que 12 actores, bailarines, cantantes, músicos, integrantes del área técnica que estarán impartiendo cursos en línea, entrevistas o clases magistrales. 26 actividades a las que pueden inscribirse y mantenernos unidos a una distancia”, comentó Michelle Rodríguez, quien será una de las expositoras.

Celebridades Por pandemia, Darío Ripoll cancela la producción de su primera obra

Las actividades que se realizarán desde el 11 de mayo y hasta el 10 de julio, con diversos horarios y extensiones de hasta 10 sesiones. “Hay algunas como las conferencias abiertas que tienen un número limitado de participantes, otros son talleres ilimitados, pero todas estas actividades son de inscripción previa”, agregó Paola Gómez.

El registro y la información sobre los talleres podrá consultarse en mejorcreactivate.com.