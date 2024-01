Muere Alec Musser, actor de "Son como Niños", a los 50 años

Alec Musser, actor de "Esposas desesperadas" y "Son como Niños", falleció el sábado pasado a los 50 años, así lo dio a conocer Paige Press, su prometida, según People.

La mujer compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram, en donde se despidió con una serie de fotografías y escribió una despedida, "Descansa en Paz, amor de mi vida".

Paige Press no reveló la causa de muerte del actor, tampoco la familia de Musser ha dado un pronunciamiento.

La prometida de Alec Musser recordó lo feliz que fue a lado del famoso y lamentó profundamente su partida.

"Nunca dejaré de amarte, mi corazón está roto. Hoy es el peor día de mi vida. Éramos tan felices. Fuiste el mejor prometido que pude pedir", dijo Paige.

Adam Sandler se despide de su amigo

El actor Adam Sandler dio sus condolencias a la familia y lamentó la muerte de su amigo a través de su cuenta de X.

"Amaba a este chico. No puedo creer que se haya ido. Un buen hombre tan maravilloso y divertido. Pensando en Alec Musser y su familia y enviando todo mi cariño. Un verdadero gran amor de persona", publicó.

I loved this guy. Cannot believe he is gone. Such a wonderful, funny good man. Thinking of Alec Musser and his family and sending all my love. A true great sweetheart of a person. pic.twitter.com/aBDEDvsq6N — Adam Sandler (@AdamSandler) January 14, 2024

Alec Musser compartía constantemente en su resdes sociales parte de su vida, en donde mostraba su fanatismo por los deportes extremos y el cuidado de su cuerpo.