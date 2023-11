Padrastro de Matthew Perry pide apoyo para su fundación: él lo habría agradecido

Keith Morrison, el padrastro de Matthew Perry, rompió el silencio en su cuenta de X, para invitar a los fans del actor a que apoyen la Fundación Matthew Perry, que fue creada en homenaje a la celebridad.

La familia del actor creó la fundación pocos días después de su muerte a los 54 años, a finales de octubre.

Celebridades Hank Azaria recuerda cómo Matthew Perry lo salvó de su adicción: me ayudó a estar sobrio

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Éste no es el tipo de cosas que hago habitualmente, este discurso. Pero este año es diferente. Y mañana es martes de donaciones. Haz lo que puedas; él habría estado agradecido”, se lee en la publicación de Morrison.

This is not the sort of thing I commonly do, this pitch. But this year is different. And tomorrow is Giving Tuesday. Do what you can; he would have been grateful. https://t.co/OmaqSgt1rq — Keith Morrison (@dateline_keith) November 27, 2023

Familia de Matthew Perry cumple su sueño de crear una fundación

Tras una lucha contra las adicciones, el actor Matthew Perry deseaba crear una fundación que brindara apoyo a personas que atravesaban por un proceso como el que él vivió.

Semanas atrás la familia del protagonista de Friends dijo a la revista People que se sentían orgullosos de crear este legado para el actor.

"Es importante para nosotros, como familia, honrar el legado de Matthew. El potencial que tiene la Fundación Matthew Perry para ayudar a quienes padecen esta enfermedad es algo que estamos orgullosos de traer al mundo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Matthew Perry (@mattyperry4)

En la página oficial de la Fundación Matthew Perry, se puede apreciar una fotografía del actor sonriendo, en blanco y negro, acompañada de una cita sobre lo importante que es luchar contra las adicciones en compañía de otros.

"Cuando muera, no quiero que -Friends- sea lo primero que se mencione; quiero que lo primero que se mencione sea ayudar a los demás. Y voy a vivir el resto de mi vida demostrándolo. La adicción es demasiado poderosa para que cualquiera pueda vencerla solo. Pero juntos, un día a la vez, podemos derrotarlo”, fueron las palabras de la fallecida estrella.

El propósito de la organización benéfica es reconocer a la adicción como una enfermedad, y abordar los estigmas que impiden a las personas buscar y acceder a atención, y abogar ferozmente por un tratamiento mejor y más equitativo.

OMG! Nadie ha tenido un impacto más profundo que él: ex prometida de Matthew Perry le dedica mensaje

De acuerdo con el DailyMail, Matthew Perry reveló en su libro “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, que su adicción al alcohol lo llevó a 6 mil reuniones de alcohólicos anónimos y tomar rehabilitación 15 veces.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El interés de Perry por ayudar a otras personas con adicciones se vio reflejado en la vida de su amigo, el actor Hank Azaria, quien en sus redes sociales aseguró que fue Matthew quien lo ayudó a superar su alcoholismo.

"Soy un tipo sobrio desde hace 17 años y quiero decir que la noche que entré a AA, Matthew me trajo. Durante todo el primer año estuve sobrio, íbamos juntos a reuniones. Era muy cariñoso, generoso y sabio. Y él me ayudó totalmente a estar sobrio. Y realmente desearía que él hubiera podido, ya sabes, haber encontrado la capacidad de permanecer con una vida sobria de manera más consistente”, compartió Azaria.