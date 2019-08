No Time To Die, la nueva aventura de James Bond

Londres, Inglaterra.- La próxima película de la saga del agente secreto James Bond, que protagonizará por quinta ocasión el actor Daniel Craig, se titulará No Time To Die, reveló la cuenta oficial en Twitter de la franquicia cinematográfica.

El filme, el número 25 de la saga, se estrenará el 3 de abril de 2020 en el Reino Unido y el 8 de abril de 2020 en Estados Unidos.

Daniel Craig returns as James Bond, 007 in… NO TIME TO DIE. Out in the UK on 3 April 2020 and 8 April 2020 in the US. #Bond25 #NoTimeToDie pic.twitter.com/qxYEnMhk2s — James Bond (@007) August 20, 2019

En la película, el personaje de Bond ha dejado el servicio en activo y vive una vida tranquila en Jamaica, cuando por sorpresa recibe la visita de un miembro de la CIA estadounidense que reclama de nuevo su ayuda.

El agente británico deberá hacerse cargo de una misión para rescatar a un científico secuestrado, lo que le llevará a enfrentarse a un misterioso villano armado con una peligrosa nueva tecnología.

El casting del filme, que se ha rodado en Jamaica y en los estudios Pinewood del Reino Unido, cuenta asimismo con Rami Malek y Ana De Armas, entre otros.

Según han revelado los medios este verano, una de las subtramas de la película tendrá como protagonista a la actriz Lashana Lynch, que en la ficción ha heredado el cargo de "agente 007" tras la jubilación de Bond.

Durante el rodaje, dirigido por Cary Joji Fukunaga, se ha producido algún incidente, como una "explosión controlada" que dañó parte del estudio y produjo heridas menores a un miembro del equipo.

En mayo, Craig, de 51 años, sufrió un percance mientras se filmaba en Jamaica, lo que le llevó a someterse a una operación quirúrgica en el tobillo.