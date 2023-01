Del amor al despecho: 10 canciones dedicadas a ex que se han vuelto virales

El despecho a vuelto a nuestros corazones gracias a Shakira y a su reciente sesión con Bizarrap en donde externó todo lo que sentía por su ex, el futbolista Gerard Piqué. Cuántos de nosotros no nos hemos sentido tristes y con recelo al terminar una relación, pues ahora te presentamos un top 10 para que le dediques a tu ex todo eso que sientes, o si prefieres escucharlo a solas o durante una fiestas, también se vale.

El listado es un surtido de lo más puro del despecho, desde Paquita la del Barrio, pasando por Pesado, hasta Amanda Miguel, aquí podrás disfrutar de un repertorio que no debe faltar con tus amigos o amigas que también esten tristes.

Top 10 de las canciones para dedicar a tu ex

Reik - Ya me enteré

Con un estilo melancólico, Reik ofrece una canción que puedes dedicar si el otro o la otra si sabes que ya anda con alguien más y no te cae muy bien: "Olvídate de ese perdedor, y repítele que yo soy mejor, que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mía, amor".





Christina Aguilera - Pero Me Acuerdo De Tí

"Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad, él me mintió, no me amaba, nunca me amó", seguramente es una de las canciones más escuchadas en las fiestas por aquellos que fueron traicionados o engañados Christina Aguilera ¿qué hariamos sin tí?





Lupita D'alessio - Mudanzas

Una canción que la misma Lupita dedicó al presentador y productor mexicano Raúl Velazco. Si ya estás en un mood más de superación, esta es la señal de buscar un cambio, tal como lo dice, una "mudanza" en tu forma de ser.





HA-ASH - Perdón, Perdón

"Te idealicé a mi lado en mis noches y días, y me aferré a la idea que tu eras el amor de mi vida, hoy te pido perdón, perdón, perdón". Esta canción va en sintonía con una actitud de superación, si ya sabes que le pedías mucho, esta canción no debe faltar en tu repertorio de despechados.





Yuridia - Ya Te Olvidé

Una joya que no entregó La Academia nos ofrece un tema muy conocido y también muy famosos ya que retrata bien ese sentimiento de manipulación: "Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé". Sin embargo, recuerda salir con orgullo, como dice Yuridía: "Y ahora ya te olvidé".





Amanda Miguel - Él Me Mintió

Vamos a ponetnos más pesados con las recomendaciones y te dejamos un clásico para dedicarle a los ex. ¿Cuántas veces no se habrá dedicado esta canción a esa persona mentirosa? "Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad, él me mintió", un éxito que indiscutible del despecho.





Paquita La Del Barrio - Rata De Dos Patas

Otro tema clásico, ¿qué decir de "Rata de dos patas", odio, recelo y mucho, pero mucho rencor a esa personita que te hizo la vida psible con engaños y mentiras.





Pesado - Ojala que te mueras

Seguimos con los temas más rudos y si de plano ya no quieres ver ni en pintura a esa persona, esta canción es para ella.





Alicia Villarreal - Te Quedó Grande La Yegua

Un top de las empoderadas y más si sabes que tu ex fue un patán o una persona que no dio de su parte. Simplemente, no te merecía.





Shakira - BIzarrap

Teníamos que terminar con broche de oror y que mejor con la artista que inspira este Top. Shakira demuestra una vez más de qué esta hecha y se les va con todo a Gerard Piqué y a su novia, Clara Chía, una canción que seguramente ya está en el playlist de todas y todos.