¿Shakira usa Casio? Se hace viral foto de la cantante cuando no usaba Rolex

Luego del lanzamiento de la nueva canción de Shakira con el productor argentino Bizarrap, Music Session #53, misma que a pesar de haber causado polémica ha sido todo un éxito y en la que la colombiana compara un reloj Rolex con un Casio, las redes sociales se llenaron de memes y ahora usuarios rascaron en el baúl de los recuerdos para encontrar una fotografía de cuando ella usaba esta marca y probablemente no lo recordaba.

Y es que, a lo largo de 3 minutos con 37 segundos, que es la duración del tema publicado en YouTube y actualmente está por arriba de los 65 millones de reproducciones, la intérprete de “Te aviso, te anuncio” retrató una parte de su turbulenta relación con el exfutbolista Gerard Piqué.

Asimismo, en la letra destacan algunos de los factores que influyeron en su ruptura amorosa, como fue el caso de la presunta infidelidad que el deportista tuvo, con quien ahora es su actual pareja, Clara Chía.

“No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”, se escucha como parte de la famosa canción.

Así lució Shakira un reloj Casio hace algunas décadas

Sin duda alguna uno de los detalles que más llamó la atención del nuevo tema de Shakira y Bizarrap, es la mención de algunas marcas de lujo y las comparativas que hace entre éstas, ya que la barranquillera se autodenomina como un reloj Rolex que fue cambiado por un Casio, así como un automóvil Ferrari por un Twingo, misma en la que asegura que la actual novia de Piqué es la marca más económica.

Recuerda Shakira, antes de ser un triste Rolex fuiste un magnífico CASIO pic.twitter.com/5O0N8B9jwy — C A S I O™ (@CasioTeam) January 13, 2023

Como parte de las respuestas más populares al tema y a las comparativas, los usuarios revivieron una de las fotografías que, probablemente ni la colombiana recordaba que existía, en la que se le ve usando un reloj de la marca Casio.

Todo parece indicar que la foto es de la década de los 80, cuando en aquel entonces la también compositora era aún una adolescente y lucía look con frondosa cabellera de color negro, además de que aún era una menor de edad.

Sin duda alguna, lo que más llamó la atención de aquella imagen no fue el look que ella usaba cuando inició su carrera artística, si no más bien lo que se le aprecia portar en la muñeca de su mano izquierda, que se trata nada más y nada menos de un reloj de la marca que tanto criticó.

El accesorio de la firma japonesa, es de color verde neón, por lo que era imposible no verlo, incluso en la foto se aprecia como ella posa levantando el brazo, como si tratara de mostrarlo, aunque quizá solo se trata de una extraña casualidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Casio Relojes Spain (@casiorelojes_es)

“Recuerda Shakira, antes de ser un triste Rolex fuiste un magnífico CASIO”, se lee en la publicación de Twitter que fue publicada por una cuenta fake de la marca de relojes, ya que no se trata de un perfil verificado.

