Acusan a Jimmy Fallon de maltrato laboral: si está de mal humor, el día está arruinado

Más de una docena de empleados de The Tonight Show que trabajaban junto al famoso presentador Jimmy Fallon, lo han acusado de causar un "ambiente tóxico" durante las grabaciones de dicho programa.

Según relataron dos empleados actuales y 14 ex empleados a la revista Rolling Stone, el también actor de 48 años tiene un caracter "errático" que ha causado problemas psicológicos a varias personas del staff y que su forma de ser puede llenar el set de una atmósfera tensa y "sombría".

"Escribir para The Tonight Show es el trabajo soñado por mucha gente, y están llegando a esto y se convierte en una pesadilla muy rápidamente. Es triste que sea así, sobre todo sabiendo que no tiene por qué ser así”, dijo uno de los ex pleados a la revista.

La mayoría de los empleados que platicaron con Rolling Stone, coincidieron en que han visto a Fallon reprender a personas frente a otras personas del equipo y presentar una actitud irritante ante cosas mínimas.

"Era como si Jimmy estuviera de mal humor, el día de todos estaría jodido (...) la gente no bromeaba en la oficina y no se quedaban quietos hablando entre ellos. Fue muy parecido a concentrarte en lo que sea que tengas que hacer porque Jimmy está de mal humor, y si ve eso, podría salir volando”, dijo un ex empleado.

La salud mental de varias personas, según relatan, se ha visto mermada, pues aseguran que era algo común escuchar a las personas bromear con "querer suicidarse" y llamarle "salas de llanto" a los vestidores de los invitados, pues ahí es donde acudían a desahogarse por los supuestos maltratos de Jimmy Fallon.

Del mismo modo, algunos de los empleados aseguraron haber tenido pesadillas relacionadas al trabajo y estar en un estado de miedo constante, otros más dijeron estar tomando terapia debido a sus experiencias dentro de la producción.

"Nos enfrentamos a esto" era una frase comúnmente utilizada en la oficina entre los empleados, dicen, para advertirse entre sí si Fallon "no estaba teniendo un buen día" y, por lo tanto, todos los demás también estaban en un mal día.

Una persona del equipo de Fallon aseguró que dependiendo del humor de Jimmy, él podía hacer comentarios pasivo-agresivos y hacer insultos personales en lugar de críticas constructivas.