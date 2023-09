Britney Spears, de fiesta en Los Cabos; la princesa del pop deja atrás a Sam Asghari

Britney Spears rompió su matrimonio con Sam Asghari luego de 14 meses de celebrar su boda; la princesa del pop compartió con sus seguidores que atravesaba un momento difícil.

"Como todos saben, Hesam y yo ya no estamos juntos... 6 años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida, pero... no estoy aquí para explicar por qué, ¡porque honestamente no es asunto de nadie! Pero ya no podía soportar el dolor, sinceramente", escribió Britney.

En el mensaje de la cantante, que era acompañado por un video de ella bailando, aseguró que se sentía tranquila y aunque ya no estaba junto a Sam Asghari los otros aspectos de su vida iban muy bien.

Britney Spears es captada por fans en Los Cabos

Britney Spears se encuentra en México disfrutando de Los Cabos, la intérprete de "Baby one more time" fue captada por fans en un bar.

La estrella estaba acompañada por un grupo de personas, llevaba un vestido rojo con botas blancas y se acercaba a la barra para pedir una bebida, después bailaba y sonreía.

El video compartido en Tik Tok mostró varios comentarios de internautas que celebraron la actitud positiva de la cantante y que las personas que se encontraban en el establecimiento la respetaron y no la acosaron para pedirle fotografías.

"Por primera vez en la vida se sintió feliz y sin nadie muy cerca de ella, ni la cámara, y sobre todo los medios de comunicación", publicó un usuario. "Felicito a quienes respetaron su espacio, la amamos", dijo otro usuario en la red social.

Britney no se sintió como sus fanáticos creyeron, ya que en su cuenta de Instagram compartió una fotografía en donde dijo sentirse molesta por enterarse de que algunos medios la siguieron y le tomaron fotos sin autorización.

"(...) Entré como un ciervo en los faros y no tenía ni idea de que me estaban grabando desde todos lados!!! Soy humana y no tengo ni idea de qué demonios está pasando con mi cabello, pero hice una parada en boxes en Méxio !!! ¡¡¡Me dirijo a Italia ahora a coger mis espaguetis y bolas de carne favoritos!!! Conozco al dueño allí, así que espero que pueda meterme por la puerta de atrás", compartió la celebridad.