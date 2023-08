Britney Spears celebra con amigos tras ruptura con Sam Asghari: invité a mis chicos favoritos

A sólo unos días de que se confirmara el divorcio entre la estrella del pop, Britney Spears y el modelo Sam Asghari, la famosa cantante publicó un video en sus redes sociales en que se le ve en compañía de varios hombres que ella aseguró, son sus amigos.

En el video donde aparece con cuatro hombres cargándole, Spears comenta que invitó a todos sus amigos y "jugó toda la noche" con ellos.

"¡Me puse mi vestido verde y me presenté a mis amigos! ¡Invité a mis chicos favoritos y JUGÉ TODA LA NOCHE!", dijo la princesa del pop en la descripción del video.

El pasado jueves, fuentes dijeron al medio especializado ET, que el modelo iraní finalmente le había pedido el divorcio a la cantante de 41 años tras 14 meses de matrimonio.

“Britney y Sam se separaron. Ella insiste en que no la engañó. Los dos no se llevaban bien y finalmente, llegó a su fin después de una gran explosión", informó el medio.

Anteriormente, la cantante rompió el silencio ante los comentarios de su divorcio, por lo que publicó un video en el que expresó: "como todos saben, Hesam y yo ya no estamos juntos (...) no estoy aquí para explicar por qué, ¡porque honestamente no es asunto de nadie! Pero ya no podía soportar el dolor, sinceramente", escribió la artista.

Britney y Sam se casaron el pasado 09 de junio de 2022 en Los Ángeles con una ceremonia que tuvo 60 invitados, apenas nueve meses después de que se anunciara su compromiso.

En mayo del año pasado, la pareja sufrió la pérdida del bebé que Britney estaba esperando. En un mensaje en redes sociales, agradecieron los mensajes de apoyo.