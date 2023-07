Britney Spears anuncia el lanzamiento de su biografía: "¿Están listos?"

Luego de un tiempo alejada de los reflectores, Britney Spears vuelve a ser noticia tras el anunció de sus memorias, que estamos seguros darán mucho de qué hablar.

A través de sus redes sociales, la princesa del Pop publicó un breve video donde revela que finalmente lanzará su biografía el próximo 24 de de octubre asegurando que todo lo que en ella se dice es "su historia, en sus términos".

"Ahí viene, mi historia, en mis términos, finalmente. ¿Están listos? 'The Woman in me' (La mujer que hay en mí)", es el mensaje con el que la cantante acopaña el video en el que muestra la portada del libro.

De acuerdo con la revista People, el libro será publicado por Gallery Books, del gigante editorial Simon & Schuster.

Una de las responsables de Gallery Books, Jennifer Bergstrom, vicepresidenta senior y editora, expresó a People que espera que las memorias tengan un impacto similar al del testimonio de Spears en el tribunal, esperando que se convertirá en el acontecimiento editorial del año.

¿De qué hablará el libro de Britney Spears

La página oficial del libro lo describe como un relato "con candidez y humor sobresalientes", en el que prometen una historia valiente e increíblemente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza.

"El objetivo es iluminar el poder duradero de la música y el amor, y la importancia de que una mujer cuente su propia historia, en sus propios términos, finalmente", indica también la descripción.

Britney Spears editará ‘The Woman in Me’, su anhelada autobiografía, el próximo 24 de octubre.



Asimismo, el libro recordará cómo en 2021 el mundo entero escuchó a Britney Spears hablar en un tribunal sobre su experiencia de haber sido sometida a la polémica tutela legal que controló sus finanzas y su vida personal durante unos 14 años, y de la que fue liberada por orden judicial ante el clamor de sus fans.

"El impacto de compartir su voz -su verdad- fue innegable, y cambió el curso de su vida y las vidas de innumerables personas", dice también el texto.

Finalmente, 'The woman in me' revela por primera vez toda la odisea que ha sido su vida y la fortaleza en el interior de una de las mayores artistas de la historia de la música pop.