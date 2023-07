Britney Spears contra Victor Wembanyama: la bofetada que desató un pleito entre las estrellas 

Es común que las celebridades se llenen de fans cuando llegan a un lugar público, pero Víctor Wembanyama, jugador de la NBA, iba a ser elogiado por nada más que Britney Spears, aunque todo salió mal.

La princesa del pop se encontró con el jugador en un restaurante de Las Vegas y quiso felicitarlo por una reciente victoria. Inesperadamente, al intentar acercarse, el guardia de seguridad la abofeteó sin siquiera mirarla.

No existe evidencia en video de lo sucedido, por lo que en realidad nadie excepto ellos puede explicar lo que realmente pasó y ambos están dando versiones diferentes.

¿Qué dice Wembanyama?

El atleta de la NBA asegura que su guardia reaccionó de esta forma porque Spears se acercó a él de una manera agresiva queriéndolo agarrar por la espalda.

"Había una persona que me estaba llamando, pero hablamos antes con la seguridad... 'no se detenga' porque va a formar una multitud. Entonces esa persona me está llamando 'señor, señor', y esa persona me agarró de atrás. Entonces yo no vi lo que pasó porque iba caminando derecho, pero esa persona me agarró por detrás… no del hombro”.

Posteriormente el jugador fue alertado de que la persona que acababa de ser golpeada era la famosa cantante.

"En realidad, no lo supe durante un par de horas. Luego, la seguridad de los Spurs me dijo que era Britney Spears. Primero dije: 'No, estás bromeando.' Sí, resulta que era Britney Spears. No lo sabía porque nunca vi su rostro”, dijo a periodistas el jueves.

¿Qué dice Britney Spears?

La respuesta de Wembanyama respecto a si lo tomó de la espalda o del hombro, se da porque Spears emitió un comunicado en el que afirmaba la segunda versión, ya que ella dice haberle dado un simple toque en su hombro.

“Decidí acercarme a él y felicitarlo por su éxito. Fue muy ruidoso, así que le di un golpecito en el hombro para llamar su atención. Estoy al tanto de la declaración del jugador donde menciona "Lo agarré por detrás", pero simplemente le di un golpecito en el hombro”, aclaró.

Después afirmó que lo del golpe fue real, e hizo hincapié en que el guardia no fue suave con su manos, pues la golpeó realmente fuerte.

“Su seguridad luego me golpeó en la cara sin mirar atrás, en frente a una multitud. Casi me derriba y me quita los anteojos de la cara", acusó.

La cantante dijo entender lo que es ser aclamada por multitudes, pero eso no significa que tienen el derecho de tratar así a la gente, sea quien sea.

“Todavía tengo que obtener una disculpa pública del jugador, su seguridad o su organización. Espero que lo hagan. ...", finalizó.