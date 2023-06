Britney Spears deja el orgullo atrás para reconciliarse con su hermana Jamie Lynn

La princesa del pop, Britney Spears parece ir avanzando hacia una reconciliación familiar, después de mantenerse alejada de su cículo cercano e incluso, de haberlos señalado como responsables de su desequilibrio emocional, Spears está lista para pasar página ante el distanciamiento.

Al menos así lo ha hecho con su hermana menor Jamie Lynn, la protagonista de la serie Zoey 101, con quien recientemente tuvo un reencuentro gracias a la insistencia de la madre de ambas, Lynne Spears.

Te recomendamos: ¿Reconciliación? Britney Spears se reencuentra con su madre después de años sin hablar

Britney Sperars y Jamie Lynn hacen las pases

En su cuenta de Instagram, Britney Spears dio a conocer que tuvo un recuentro con Jamie Lynn en el set de grabación de Zoey 102.

La publicación en donde la intérprete de "Baby One More Time" luce feliz y acompañada por su esposo Sam Asghari, fue el lugar donde compartió que una semana atrás pudo ver a su hermana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por River Red (@britneyspears)

OMG! ¿Reconciliación? Britney Spears se reencuentra con su madre después de años sin hablar

"Fue agradable visitar a mi hermana en el set la semana pasada. Los he extrañado mucho chicos. Las chicas leales se quedan en casa pero es tan agradable visitar a la familia" escribió Britney.

De acuerdo con el Daily Mail, el lunes pasado, una fuente dio a conocer que las paces entre Britney y Jamie Lynn Sperars se dieron gracias al esfuerzo de su madre.

"Lynne le está rogando a Britney que haga las paces con su hermana, Jamie Lynn. Lynne sabe que Britney extraña a su hermana y le dijo que el sentimiento es obviamente mutuo”, dijo el informante.

Lynne Spears ha luchado por reconstruir su relación con Britney Spears

Hace tres semanas, la estrella de la música fue visitada por su madre en su casa de Los Ángeles, según el portal TMZ, el reencuentro duró media hora, pero, a pesar de parecer muy poco tiempo, este podría ser el inicio de un nuevo comienzo en la relación de ambas.

Meses atrás, Lynne Spears, la madre de Britney publicó en sus redes sociales lo mucho que deseaba retomar la cercanía con su hija y recordó lo mucho que la quería, además de ofrecerle su ayuda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lynne Spears (@lynnespears_rf)

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Britney, toda tu vida he intentado apoyar tus sueños y deseos! ¡Y también, he intentado todo lo posible para ayudarte a salir de las dificultades! ¡Nunca y nunca te daré la espalda! ¡Tus rechazos a las incontables veces que he volado y llamadas me hacen sentir desesperada! Lo he intentado todo. Te quiero mucho, pero esta charla es para ti y para mi solamente, ojo a ojo, en privado", escribió Lynne.