Britney Spears habla por primera vez de su divorcio: ya no podía soportar el dolor

Después de varios días de silencio, Britney Spears decidió abrirse con sus fans y hablar de su divorcio tras 14 meses casada con Sam Asghari y envió un mensaje a través de su Instagram.

Acompañado de un video donde aparece bailando en la sala de su casa, la cantante se mostró tranquila y hasta un poco alegre, pero en su texto expresó todo lo que ha estado guardando desde su separación.

"Como todos saben, Hesam y yo ya no estamos juntos... 6 años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida, pero... no estoy aquí para explicar por qué, ¡porque honestamente no es asunto de nadie! Pero ya no podía soportar el dolor, sinceramente", escribió la artista.

Pese a que la cantante no dijo las razones de su separación, sí revivió el dolor que tuvo que ocultar ahora y siempre, así como lo estuvo haciendo durante años bajo la tutela de su padre sin el respaldo de nadie de su familia.

“¡Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo me siento realmente, pero alguna razón por la que siempre he tenido que ocultar mis debilidades! ¡¡¡Si no fuera el fuerte soldado de mi padre, me mandarían a lugares para que los médicos me arreglaran!!! ¡Pero eso es cuando más necesitaba a la familia! Se supone que debes ser amado incondicionalmente... ¡No bajo condiciones!”, recordó la estrella del pop.

Finalmente la cantante aseguró que ahora se siente bastante tranquila y trabajará para seguir así, además de que aunque ya no está junto a Sam Asghari los otros aspectos de su vida van muy bien.

"Así que seré lo más fuerte que pueda y haré lo mejor que pueda. ¡Y en realidad me va bastante maldita bien! ¡De todos modos, ten un buen día y no te olvides de sonreír!".

Spears y Asghari se conocieron en la grabación del videoclip de Slumber Party en 2016, donde él figuraba como actor, y posteriormente anunciaron su compromiso en 2021 y se casaron en junio de 2022.