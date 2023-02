¿Tons' qué, hay concierto?: Alejandro Sanz emociona a fans al inicio de su gira por México

El cantante español Alejandro Sanz a comenzado a calentar motores para el arranque de su gira "Sanz en Vivo" en México, fue por medio de su cuenta de Twitter, que el interprete de "Amiga mia" recordó a sus fans que este 9 de febrero tienen una cita en el Auditorio Nacional.

"México!!! Tonses qué?!!!! Hay concierto?" se pudo leer en la publicación de Sanz.

México!!! Tonses qué?!!!! Hay concierto? 🥷🥷🥷 — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) February 9, 2023

Una de las fanáticas que ha demostrado su entusiasmo por ver al español, fue Rosario Robles, la extitular de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México (SEDATU), quien no reparó en responder al llamado de Alejandro Sanz, pues en la misma publicación del español escribió "Porfaaaa".

Porfaaaaaaa — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) February 9, 2023

La ex funcionaria no es la única que está ansiosa por ver a el cantante de "Corazón partido", pues usuarias de las redes sociales han dejado ver la grandes expectativas que tienen por asistir al primer concierto en la Ciudad de México.

"No m*mes puedo ser tú *telonera* el resto de la Vida?" escribió una internauta. "Alejandro te tengo una Noticia!! Me vine a México a verte para que Celebremos mi cumpleaños. Fiesta. te acompaño! ME ACOMPAÑAS TU???", escribió otra internauta.

¡Vámonos! 😎 pic.twitter.com/DDSyWxQ9PW — Daniela de Sanz (@SandyRomfy) February 9, 2023

La usuaria de Twitter identificada como @WenManzanilla no ocultó su emoción por acudir a uno de los show de Alejandro Sanz y presumió un video en donde brincaba cerca de una barda con publicidad de los conciertos.

Si tus @Yucasanzeros estamos así desde cuando 😂 tu crees? pic.twitter.com/bDRvtmcjQ9 — WenManzanilla🍒🍀#LaFam Sanzera (@wenmanzanilla) February 9, 2023

Alejandro Sanz presentará su gira "Sanz en Vivo" con 15 fechas a lo largo del país. En la CDMX estará el 9 y 10 de febrero, y del 7 al 10 de marzo; en Monterrey, del 16 al 19 de febrero; y Guadalajara, el 21 de febrero, 3 y 4de marzo.

Ver esta publicación en Instagram

Alejandro Sanz no perdió oportunidad para comerse unos tacos de pastor

En su cuenta de Instagram, Alejandro Sanz publicó un video en donde parece estar en la habitación de su hotel mientras degusta unos tacos al pastor y unos chapulines.

"Confirmo que un país te conquista primero por su gente y segundo por su comida. Te amo México", escribió Sanz en su publicación.

Ver esta publicación en Instagram

"No se llega a México hasta que se come el primer taco al pastor, me los preparó mi amigo Alonso, le ha puesto piña. Estos son los chapulines, que son como grillos, espectaculares”, expresó el cantante mientras comía.