Amaia Montero reaparece tras preocupante foto

Hace algunas semanas Amaia Montero preocupó no sólo a su familia sino también a sus seguidores tras realizar una inesperada publicación en sus redes sociales.

La artista publicó una fotografía en la que lucía prácticamente irreconocible, dejando un particular mensaje, donde Montero se cuestionaba "la razón de vivir".

Lee también: Turner Guilford Knight: la cárcel donde Pablo Lyle cumplirá su sentencia

Sin embargo, ahora ha salido a la luz información reciente sobre su estado de salud y el lugar en el que había estado durante el tiempo en el que no se supo de ella.

La exvocalista de La Oreja de Van Gogh fue captada tras abandonar una clínica privada, donde se especula estuvo internada por cerca de un mes, pero lo que más llamó su atención fue de nueva cuenta su su apariencia vuelve a impactar.

"Amaia Montero sale de la clínica después de un mes ingresada", reportó en sus redes la revista de espectáculos española Lecturas, agregando la imagen en cuestión.

DEJA LA CLÍNICA!

La revista "semana" mostró imágenes de la cantante #AmaiaMontero tras estar ingresada en una clínica.

Seguimos #ArmandoBochinche pic.twitter.com/dUAZ6GCrdy — Armando Bochinche (@AR_Bochinche) November 25, 2022

¿Qué le pasó a Amaia Montero?

A principios de octubre, Amaia Montero anunciaba feliz su regreso a la música tras cuatro años de ausencia, sin embargo, días después, la cantante hacía saltar las alarmas al compartir en las redes una impactante fotografía en la que se la veía muy desmejorada.

Una imagen que acompañaba con un mensaje que preocupó a sus seguidores.

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida", escribió la cantante.

Así fue como la estrella publicó en su cuenta oficial. | Foto: Instagra @amaiamonterooficial

Desde entonces nada se había sabido de la que fuera vocalista de La Oreja de Van Gogh, incluso la foto que alarmó a todos fue borrada de su Instagram.

Hasta el hoy fue que se supo de la cantante gracias a la publicación española que reveló la imagen donde Montero sale de una clínica de rehabilitación.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Hasta ahora, la intérprete ha guardado silencio, dejando de lado sus redes sociales, sin embargo, la revista dio a conocer que la celebridad ha recibido el apoyo de su familia para superar el difícil momento por el que ha estado pasando.