Amaia Montero: ¿por qué la cantante dejó La Oreja de Van Gogh?

Amaia Montero llamó la atención de propios y extraños luego de que el viernes pasado preocupara a sus fanáticos tras publicar una foto de ella y un mensaje desalentador.

La fotografía en blanco y negro mostraba a una Amaia demacrada y ausente con un mensaje en el que aseguraba sentirse "destruída" y se cuestionaba "¿De qué me sirve la vida?".

Lo anterior encendió las alarmas de sus seguidores y gente cercana, que se preocuparon por la cantante, quien el día de hoy también fue tema de conversación, pues desde el viernes pasado que compartió su publicación, no se ha sabido de ella.

La salida de Amaia Montero de La Oreja de Van Gogh

Además de estar bajo la lupa por su salud mental, la artista también causó revuelo cuando un 19 de Noviembre de 2007 sorprendió a todos al dar a conocer que abandonaba La Oreja de Van Gogh, el grupo que la vio nacer y que le dio fama internacional.

En ese momento, Montero había expresado su cariño por sus compañeros de grupo y aseguraba que había sido "la decisión más difícil de su vida". Incluso sus compañeros habían manifestado que sentían "mucha tristeza" por la noticia tras los años que habían compartido arriba del escenario.

"Los 11 años que he pasado con LOVG y todo lo que he vivido con ellos permanecerá por siempre en mi corazón”. Y desmentía “muchas tonterías sobre la relación que tengo con los chicos… los quiero como a hermanos… mucho de lo que soy como persona lo he aprendido con ellos", dijo la artista aquella ocasión.

¿Por qué Amaia Montero dejó La Oreja de Van Gogh?

Pese a que todo acabó supuestamente en buenos términos, la realidad es que hubo una pregunta que siempre persiguió a la cantante: ¿Por qué salió de La Oreja de Van Gogh?

Una duda que nunca dejó a Amaia y que siempre la persiguió con el paso de los años pues aunque la cuestionaban sobre ello, siempre se negaba a contestar, lo que dio paso a rumores de que su salida no había sido tan "cariñosa" o "amistosa" como lo habían asegurado.

Sin embargo, el 4 de Octubre de 2020, Amaia Montero rompió su silencio y finalmente habló sobre lo que había pasado.

A través de sus redes sociales, la cantante hablo sobre diferencias y un desgaste dentro del grupo.

“Yo pertenezco a un tipo de personas radicalmente contrarias… pero con las cosas claras. Y eso es difícil de aceptar para ciertas personas. Eso desgasta, desgasta mucho. No es tan fácil como 'Amaia se fue'. Siempre lo he dicho, prefiero morir de pie que vivir de rodillas”, dijo.

Luego de esta publicación, Montero siguió y contestoó una pregunta de sus fans sobre si habían pasando cosas con la banda que no se habían hecho públicas.

"Bingo. Tras 13 años esquivando la pregunta de millón que todo el mundo me hace, y cuando cuento lo que ni siquiera podría ser el prólogo, me disparan a matar”. Por último, explicó las razones por las que se fue de LODVG y vertió acusaciones muy graves: "Estar bien significa entre otras cosas no permitir que te insulten, te vejen, te hagan bullying, etc... estoy en paz", concluyó la española