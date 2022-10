¿Amaia Montero está desaparecida? Lo que sabemos sobre el estado de salud de la cantante

El pasado viernes Amaia Montero, vocalista de La Oreja de Van Gogh, preocupó a fans tras la publicación de una fotografía en su Instagram con la frase “Me siento destruida”, donde se le ve cansada y con mirada perdida.

Posteriormente, la artista dejó en la publicación una frase que demuestra el momento difícil que está pasando como un intento de expresar que sus ánimos no están bien y quizá necesitaba ayuda.

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", escribió.

No se encuentra bien: hermana de Amaia Montero declara

A pesar de que familiares de la artista se han limitado a declarar sobre la salud de la intérprete de Rosas, el medio Espejo Público logró platicar con Idola Montero, que aunque no dio una larga respuesta, aceptó que su hermana no está bien.

Mientras aclaraba que ella no es la persona indicada para hablar de la artista, ya que no es su representante, sí dejó en claro que Amaia Montero se encuentra mal, tal y como la vemos en su fotografía: "Amaia no está pasando por su mejor momento'', aseguró.

¿Amaia Monteron desapareció?

Lo que prendió más las alertas fue que luego de la preocupante foto que la cantante posteó, algunos medios españoles buscaron a Montero para preguntar por su estado de salud, pero no obtuvieron respuesta.

De acuerdo con el programa Fiesta, Marcelo Vaccaro, productor musical de la cantante, contó que ella le llamó a las 4 de la madrugada, pero no pudo contestar y cuando intentó regresarle la llamada, ya no hubo una respuesta.

Posterior a las entrevistas hechas por los medios locales, de nueva cuenta Espejo Público se comunicó con Idola Montero para saber más sobre lo dicho por Vaccaro, pero la familia negó que la vocalista de La Oreja de Van Gogh estuviera desaparecida.

Al mismo tiempo, expresaron su frustración ante las exigencias de los fans para que se hable públicamente sobre la salud de Montero, pues es una situación delicada que se quiere mantener en la privacidad.

Sus seguidores ya tuvieron una experiencia similar en 2020, cuando Montero decidió dejar la actividad pública con el mensje: "hasta pronto".