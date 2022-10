Es bueno pedir ayuda: Minnie West ingresa a psiquiátrico tras muerte de Amparín Serrano

Minnie West, hija de la fallecida empresaria Amparín Serrano, reveló que tomo la decisión de internarse en un hospital psiquiátrico debido al duro momento que está pasando desde que murió la creadora de Distroller.

A través de redes sociales, la actriz manifestó su sentir y dio a conocer que estará en el hospital durante un mes.

Además, explicó que el objetivo de compartir con sus seguidores la decisión de ingresar al psiquiátrico era para normalizar el hecho de pedir ayuda, pues hasta la fecha todavía existen tabús alrededor de la salud mental.

"Hoy algunas de las personas que amo vinieron a dejarme al hospital psiquiátrico donde voy a estar internada los próximos 30 días, a algunos les puede parecer forzado ser tan abierta sobre el tema, a mi me parece tonto no normalizar e incluso fomentar el bienestar mental!", dijo West

De igual forma, afirmó que se necesita valor para pedir apoyo, pero que también es bueno reconocer cuando alguien necesita de él y que no hay razón para avergonzarse de ello.

"Toma valor aceptar que se necesita ayuda, yo necesito ayuda , yo no he podido estar bien sin mi mamá, no puedo sola! y esto es mi último recurso, la salud mental es lo más importante y creo que es bueno que todos reconozcamos cuando necesitamos ayuda y no tengamos miedo o estemos avergonzados de pedirla", concluyó la hija de Amparín.

Cabe destacar, que la imagen que compartió es el reciente tatuaje que se hizo en honor a su madre, el cual contiene la frase: We're all mad here (todos estamos locos aquí), de la película Alicia en el País de las Maravillas.

Foto de Minnie West preocupa a sus fans

En días recientes, Minnie West había compartido una fotografía de ella acostada en la cama con un semblante que preocupó a sus fans y amigos.

En la imagen, la actriz, que se mira demacrada y ausente, compartió un mensaje en inglés donde habló sobre la impotencia que se siente cuando se pierde a un ser querido.

"Algunas personas no saben lo que tienen hasta que lo pierden.

"Pero ¿qué pasa con los que sí saben? ¿Los que nunca dieron nada por sentado? Quienes hicieron todo lo posible por aguantar, pero solo pudieron mirar impotentes mientras perdían lo que más amaban.

"¿No es mucho peor para ellos?", concluyó.

Desde la publicación de esta imagen, la alarmas sonaron para los fans y amigos cercanos de West, que hasta la fecha ha batallado para asimilar el deceso de su mamá, que murió de forma inesperada y con tan sólo 57 años de edad.