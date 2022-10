Momentos claves que llevaron a Pablo Lyle a la cárcel

Fue el pasado martes 4 de octubre cuando el destino de Pablo Lyle cambió para siempre tras haber sido declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández.

La vida del actor dio un giro inesperado el 31 de marzo de 2019 cuando lo que parecía ser un pequeño altercado, se convertiría en la peor pesadilla del actor, una pesadilla que parece no tener fin y donde la tragedia no sólo llegó para su familia, sino también para la del cubano de 63 años que perdió la vida.

Desde el inicio, el caso del artista se fue complicando por varias cuestiones, pero al final, hubo ciertos momentos que terminaron por condenar a Lyle a vivir tras las rejas y aquí te los presentamos.

El golpe "mortal" de Pablo Lyle

El altercado que Lyle tuvo con Hernández fue el inicio de esta tragedia, el actor iba camino del aeropuerto de Miami junto con su hijo en un vehículo manejado por su cuñado, Lucas Delfino, cuando se cruzaron con el automóvil manejado por Hernández.

En un semáforo el cubano se bajó para recriminar a Delfino por una maniobra que había hecho.

En medio de esa discusión, Lyle salió del carro y golpeó a Hernández, quien, de acuerdo a las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana, se desplomó al instante y tras estar cuatro días en el hospital, perdió la vida.

Durante el juicio se mostró el video del momento en el que el mexicano y el cubano se enfrentaron. | Foto: EFE

La detención del actor

Su detención en Miami fue otro momento clave, donde al ser arrestado por los policías confirmó que había golpeado al cubano pero intentó justificarse diciendo que lo había hecho para salvaguardar a sus hijos que se encontraban dentro de la camioneta.

En ese momento, su defensa incluso anticipó lo que podría pasarle al actor y el riesgo de que se iniciara un proceso por homicidio.

Finalmente, el artista pagó una fianza de alrededor de 5 mil dólares y consiguió un permiso para volar de Miami a la Ciudad de México con el objetivo de cumplir con sus compromisos laborales.

El artista al momento de su arresto y el cubano Juan Ricardo Hernández. | Foto: Especial

El arresto domiciliario de Lyle

Tras la investigación por parte de la Fiscalía del condado de Miami-Dade, Lyle finalmente fue señalado por el delito de homicidio imprudencial de Juan Ricardo Hernández.

A su regreso a Miami, el actor fue detenido y fichado nuevamente, pero tras pagar una fianza de 50 mil dólares, consiguió que le dieran arresto domiciliario usando un dispositivo de geolocalización durante tres años y medio.

Durante esos años, el caso del artista se complicó y tuvo varios retrasos debido a la pandemia por Covid-19 y también por petición de los abogados de Pablo que aplazaron las audiencias para prepararse ante el juicio que vendría.

El actor y sus abogados durante una de las primeras audiencias en 2019. | Foto: EFE

Las palabras de Ricardo Hernández

Finalmente, el juicio llegó y uno de los testigos reveló información que ayudaría a la Fiscalía, haciendo más difícil que Pablo fuera absuelto.

Jessica Rocha, declaró como testigo pues vio desde su automóvil el golpe que le dio Lyle a Hernández asegurando que cuando el cubano pensó que Pablo lo golpearía, decidió levantar los brazos y le dijo: "No, no, no, por favor, no me pegues".

Dichas palabras fueron las últimas que Ricardo dijo previo a caer al suelo producto del golpe que le propinó el mexicano.

La declaración de la joven fue crucial para que el caso se volcara a favor de la Fiscalía de Miami.

La familia del actor lo acompañó en todo momento durante el veredicto del jurado. | Foto: AFP

Pablo Lyle decide no testificar

Pablo Lyle optó por no testificar en el juicio y señaló que su decisión no estuvo sometida a ninguna presión.

Su decisión llegó después de que el médico forense testificara sobre la autopsia que le practicó a Hernández y que finalmente comprobó que había sufrido una hemorragia en la parte frontal y posterior de la cabeza.

Sin embargo, los abogados del mexicano mantuvieron que Lyle actuó en defensa propia y solicitaron otra vez, de nuevo sin éxito, la desestimación del caso bajo la ley de defensa propia del estado de Florida.

El actor mexicano se mantuvo en calma y sin perder la compostura durante el juicio. | Foto: AFP

Finalmente, el día llegó y el actor fue declarado culpable por homicidio involuntario, donde la fiscal Gabriela Alfaro pidió la pena máxima de 15 años para la celebridad argumentando que Lyle golpeó a Hernández de forma innecesaria.

Sin embargo, la defensa de Lyle busca que la condena sea menor a 10 años, tomando en cuenta que el actor ya ha cumplido tres años y medio de arresto domiciliario y pagó una fianza de 50 mil dólares.

Con información de EFE