Britney Spears y la noche que su mamá le pegó por salir de fiesta con Paris Hilton y Lindsay Lohan

Han pasado varios meses en los que Britney Spears ha protagonizado varios escándalos desde que obtuvo su libertad luego de que una jueza diera por terminada la custodia legal de su padre.

Tras 13 años de estar bajo el control de James Parnell Spears, la cantante se liberó, pero no de la manera más convencional.

A lo largo de este tiempo, la intérprete de Toxic ha causado polémica por publicar fotografías sin ropa y por grabar audios donde revela los malos tratos y la indiferencia que tuvo que soportar de su familia, incluyendo a sus hijos.

Sin embargo, la princesa del Pop volvió a sincerarse con su público y compartió un post de Instagram (que borró después) donde contó la noche que su madre le pegó luego de estar de fiesta con Paris Hilton y Lindsay Lohan.





Cuando la mamá de Britney Spears la golpeó

Era la década de los 2000 cuando Britney, Paris y Lindsay protagonizaban las portadas de revista cada que salían a festejar, incluso hay una icónica foto donde salen las tres y que terminó dándole la vuelta al mundo.

Incluso, las figuras de las celebridades terminaron por convertirse en muñecas Bratz y recrearon el momento que al final quedó para la posteridad.

Iconic💫

Las Bratz recrean el icónico momento de la cultura Pop de Britney Spears, Paris Hilton y Lindsay Lohan, la santísima Trinidad 🕶️ pic.twitter.com/vn5tlBw8of — Cris Network (@Cris_network) July 28, 2022

Fue justo en esa época cuando Spears ubicó la noche en que su mamá la agredió físicamente por haberse ido a celebrar con el famoso par y hasta ocupó una imagen de la película "Si te casas, te mato" donde Jennifer Lopez le da una bofetada a Jane Fonda.

"La primera vez que me abofetearon fue la noche en que Paris y Lindsay me dejaron en mi casa de la playa con mis bebés. Mi madre estaba cuidando a Jayden y Preston… ¡Sí, estuve de fiesta hasta las 4 de la mañana y mi madre estaba furiosa!", contó la princesa del Pop.

Luego la cantante entró a la casa y fue en ese instante en que su madre no pudo más y le dio una cachetada.

"Entré, me miró y me golpeó tan fuerte que nunca lo olvidaré", describió Britney.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Channel 8 (@britneyspears)

Tras revelar que su madre la había abofeteado, la artista aseguró que siempre se ha preguntado qué se siento hacer eso, dejando entrever que ella jamás tuvo una reacción similar con nadie de su entorno.

"Desde entonces, siempre me he preguntado cómo se debe sentir abofetear a alguien. Supongo que nunca lo sabré", finalizó la

Madre de Britney Spears se disculpa

El pasado 28 de agosto, luego de que Spears declarará en sus redes sociales que "una disculpa genuina ayudaría a darle un cierre" a su disputa familiar, su madre decidió tomar acción y le respondió su publicación, que luego fue borrada por Brit.

Lynne Spears le escribió en la sección de comentarios y le pidió perdón.

"¡Lamento mucho tu dolor! ¡He estado arrepentida durante años! ¡Te quiero mucho y te extraño! Britney, en el fondo sabes cuánto te amo y te extraño! ¡Me disculpo por cualquier cosa y todo lo que te haya lastimado!", dijo.

Por si esa respuesta no fuera suficiente, su madre hizo uso también de su cuenta de Instagram y compartió una foto donde se le ve acompañada de la cantante, asegurando que siempre hizo todo lo posible por apoyarla y ayudarla cuando tuvo problemas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lynne Spears (@lynnespears_rf)

"¡Britney, toda tu vida he hecho todo lo posible para apoyar tus sueños y deseos! ¡Y también, he hecho todo lo posible para ayudarte a salir de las dificultades! ¡Nunca te he dado ni te daré la espalda!", escribió.

Sin embargo, reveló que la princesa del Pop la ha rechazado durante mucho tiempo y le pidió que lo que tuvieran que hablar fuera en persona y de manera privada.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"¡Tus rechazos a las innumerables veces que he volado y las llamadas me hacen sentir desesperado! He intentado todo. Te quiero mucho, pero esta charla es solo para ti y para mí, cara a cara, en privado", concluyó Lynne.