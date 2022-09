Britney Spears: su "pleito" con Christina Aguilera y el extraño video que preocupa a sus fans

Muchos pensarían que después de que Britney Spears fuera liberada de su padre tras 13 años de estar bajo su custodia legal, las cosas mejorarían, sin embargo, la cantante ha estado inmersa en la polémica que incluso ahora involucran a otra famosa celebridad.

Nos referimos a Christina Aguilera, la cual ha sido relacionada con la princesa del pop debido a unos comentarios que hizo en sus redes sociales.

Además, te platicamos todos los detalles sobre un nuevo video que ha salido a la luz y que ha preocupado a los fanáticos de Spears pues aseguran que podría tratarse del inicio de una nueva crisis.

¿Qué dijo Britney sobre Christina Aguilera?

Todo comenzó cuando Britney confesó por medio de su Instagram, las inseguridades que tenía tras haber estado tantos años bajo tutela legal, quejándose de la poca libertad que gozaba pues no podía ni elegir a su cuerpo de baile.

"Ojalá hubiera podido elegir a las niñeras para mis hijos… mis bailarinas… quiero decir, si hubiera tenido las bailarinas de Christina Aguilera, me habría visto extremadamente pequeña. Descubrí que solo había una forma de lucir delgada: salir con gente gorda".

Sin embargo, todo se salió de control por las palabras que al final fueron interpretadas como una crítica de Spears hacia los cuerpos de las bailarinas de Aguilera, quien también ha sufrido body shaming (acto de ridiculizar o burlarse del aspecto físico de una persona) en los últimos años por su aumento de peso.

Britney Spears se disculpa con Christina Aguilera

La intérprete de Toxic recibió una ola de críticas que la obligaron a borrar su post e incluso disculparse con Christina, quien al enterarse de lo sucedido, incluso decidió dejar de seguirla en la red social.

"De ningún modo estoy criticando el hermoso cuerpo de Christina. Me inspiró su espectáculo, es una hermosa mujer… gracias por inspirarme. Para ser honesta, no estoy tratando de criticar a nadie. Lo que publiqué es sobre las inseguridades con las que lidio todo el tiempo, resultado de cómo mis padres y los medios me han tratado", dijo junto al dibujo de dos hadas.

Asimismo, aseguró que nunca avergonzaría intencionadamente a nadie porque sabe lo que se siente.

"Lucho con esto por lo que siento acerca de mí misma, no porque odie como piensa la gente. Siento que mi familia sabía que yo era insegura, estaban tratando de alimentar intencionadamente esta inseguridad al no dejarme elegir a las personas que estaban conmigo en el escenario", aseguró Brit.

Finalmente, la princesa del pop agradeció a todos sus seguidores que no la han dejado de apoyar pese a los "malos entendidos" que han surgido en esta nueva etapa de su vida.

Video de Britney Spears llorando

Por si lo anterior no fuera suficiente, la cantante publicó un video donde tras hacer unos pasos de baile, rompe en llanto sin dejar de ver a la cámara.

La preocupación de sus seguidores no se hizo esperar pues cabe recordar, los problemas de salud mental que Britney llegó a sufrir años atrás y que le costaron tanto su libertad como la custodia de sus hijos.

"Ha pasado un tiempo desde que lloré en cámara. No es una ruptura, idi…, es una liberación que necesitaba desde hace mucho tiempo. Experiencia espiritual, seguro. Creo que necesito hacerlo más de esa manera. Psss... llorando", escribió en el post.

Al parecer la intérprete no quedó satisfecha con su grabación y de nueva cuenta compartió otro video muy parecido en el que retomó sus mismas palabras, pero agregó que era una edición más brillante, por lo que había dejado ambos videos para ver las diferencias.