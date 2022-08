El audio de Britney Spears que puso en evidencia los abusos de su padre

Britney Spears vuelve a estar en el ojo del huracán luego de haber revelado un audio, donde la cantante abre su corazón y confiesa el el miedo y lo asustada que estaba cuando se encontraba bajo el control de su padre.

Cabe recordar que fueron 13 años los que la cantante estuvo bajo la tutela de Jamie Spears, quien controló durante ese tiempo todo lo que tenía que ver con la artista, desde su patrimonio hasta su vida personal.

Y aunque la intérprete finalmente consiguió su libertad en noviembre de 2021, la realidad es que todavía hay muchas cosas que no se han dado a conocer.

¿Qué dice el audio de Britney Spears?

Por lo anterior, la princesa del pop quiso sincerarse con su público y compartió en su cuenta de YouTube un audio de 22 minutos, donde de propia voz confiesa todo lo que vivió durante esa época.

"Comparto esto porque quiero que la gente sepa que soy humana. Me siento victimizada después de estas experiencias. Y, ¿cómo puedo superarlo, si no hablo de ello?. No quise hablar de esto antes porque es increíblemente ofensivo, triste y abusivo", confesó la cantante.

Britney recuerda cómo en todo ese tiempo no dejó de trabajar, aunque su estado emocional no le permitiera dar lo mejor de sí misma

"Mis actuaciones en Las Vegas eran horribles.. Ni siquiera hoy sé qué hice realmente, pero no me dejaba ver a nadie. Nada tenía sentido.

"Tenía que hacer todo lo que me decían. Me decían que estaba gorda todos los días, que tenía que ir al gimnasio. No recuerdo haberme sentido nunca tan desmoralizada, ni que me hicieran sentir como si nada. Yo estaba de acuerdo porque tenía miedo", señaló.

Britney Spears, utilizada por su familia

Con la voz entrecortada, la estrella admitió su desconcierto sobre lo que sucedía a su alrededor, pues incluso hubo momentos en los que durante los ensayos se negó a hacer un paso de baile y al día siguiente le dijeron que debía ser ingresada en un centro de salud mental.

"Si no vas, iremos al tribunal, habrá un gran juicio y vas a perder", apunta que le comentó su padre.

Su relato subraya que le dolió sentirse utilizada por su familia y especialmente por la falta de apoyo de su madre, que no dio la cara por ella ni la ayudó a buscar un abogado.

"Me pusieron en un estado mental para hacerme sentir que los necesitaba. (...) Yo sabía en lo más profundo de mi corazón que no había hecho nada malo", dice Spears tras confesar que llegó a pensar que estaban intentando matarla.

"Era una máquina, una puta máquina, ni siquiera humana. Era una locura lo duro que trabajaba. Y la única vez que hablé y que dije 'no' en los ensayos a un maldito paso de baile se enfadaron", añade la artista.

Madre de Britney Spears responde al audio

Lynne Spears, madre de Britney Spears, respondió ante las declaraciones de su hija y negó el hecho de que no la hubiera apoyado durante su carrera.

Y evidenció a la artista asegurando que ella fue la que rechazó su ayuda, pues como madre se esforzó para hacer todo lo posible por su hija.

"Toda tu vida he tratado de apoyar tus sueños y deseos lo mejor que he podido (...) ¡Nunca te he dado la espalda! Tus rechazos las innumerables veces que volé (para verte) o te llamé me hacían sentir desesperanzada. Lo intenté todo", escribió su mamá.

El audio fue publicado el domingo por la tarde, pero luego fue puesto como privado, por lo que ya no está disponible para el público.

Cabe recordar que esta revelación llega tras el lanzamiento de su dueto con el británico Elton John, "Hold Me Closer", su primer sencillo desde su álbum "Glory" (2016) y el primero desde que finalizó su tutela.