Ingresan de emergencia a la actriz Amanda Bynes en un psiquiátrico

Luego de ser vista por las calles de Los Ángeles desnuda y desorientada, la actriz de 36 años Amanda Bynes tuvo que ser ingresada de emergencia en un psiquiátrico.

De acuerdo con TMZ, la estrella de Nickelodeon pidió ayuda a un conductor la mañana de este domingo explicando que estaba teniendo brote psicótico, así que ella misma fue quien llamó a las autoridades.

Estando en la comisaría fue examinada por un médico especialista en salud mental, quien determinó que podría ser peligrosa para sí misma y la sociedad, así que fue ingresada de urgencia a un hospital psiquiátrico.

Generalmente, el ingreso tiene una duración de 72 horas, pero si la paciente no se estabiliza podría quedarse por más tiempo bajo la tutela de la institución.

La semana pasada, la actriz, que es reconocida por su trayectoria en programas de Nikelodeon y películas como Hairspray, canceló su participación en el festival 90s Con donde se reuniría con otros famosos explicando que estaba enferma, pero no especificó más.

Amanda Bynes, otra actriz que se desploma

Junto a Lindsay Lohan, Amanda Bynes saltó a la fama gracias a sus protagónicos en películas para adolescentes como Enamorados por accidente, Ella es el chico, Lo que una chica quiere y Hairspray, donde trabajó con artistas como Zac Efron y John Travolta.

Sin embargo, como si se tratara de una maldición, todo se fue abajo. Después de su trabajo en Rumores y mentiras en 2010 anunció que dejaría la actuación por tiempo indefinido.

"Ser actriz no es tan divertido como parece. Si ya no amo algo, dejo de hacerlo. Ya no me gusta actuar, así que lo he dejado de hacer. Sé que 24 es una edad temprana para retirarse, pero lo escuchaste aquí primero", escribió en Twitter.

A partir de entonces su nombre aparecía en las revistas de espectáculos por sus problemas con las drogas o por conducir de manera indebida e involucrarse en accidentes de tráfico.

Pero lo que terminó con su independecia ocurrió en 2013 cuando fue arrestada por lanzar un bong (objeto de vidrio) de marihuana por la ventana. Fue acusada de imprudencia y posesión de marihuana, pero el caso fue desestimado.

Ante los constantes problemas, su madre adquirió la tutela de Bynes durante nueve años y en 2022 recobró su libertad, casi al mismo tiempo que Britney Spears, pero a pesar de que ha declarado estar trabajando para mejorar su salud, este último incidente la vuelve a ponerse en el centro de atención.