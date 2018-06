¡Ariana Grande comprometida con Pete Davidson! Su anillo es toda una joya

Para sorpresa de muchos, Ariana Grande y Pete Davidson, cómico conocido por su participación en el programa de televisión "Saturday Night Live", se han comprometido.

via GIPHY

De acuerdo al portal TMZ, tras un corto noviazgo el actor decidió pedirle matrimonio con un anillo por el que pagó aproximadamente 93 mil dólares.

Se trata de una joya hecha a mano y a medida para la cantante con un diamante de 3.03 quilates que se encuentra acompañado por pequeños diamantes, montado en una estructura de platino.

feel the love Una publicación compartida por Pete Davidson (@petedavidson) el 8 de Jun de 2018 a las 1:34 PDT

La pieza fue encargada a un joyero de Nueva York llamado Greg Yuna, el cual se tardó dos semanas en realizarlo.

Cabe destacar, que Ariana venía de una relación de dos años con el cantante Mac Miller, por lo que la noticia de su compromiso ha dado mucho de qué hablar.

Fue el 30 de mayo cuando el actor decidió publicar una foto en su Instagram para dar a conocer que estaba saliendo con Grande.

Ambos disfrazados de Harry Potter, con el pie de foto: "La cámara de los secretos ha sido abierta..." , haciendo alusión no sólo a la película sino a que su secreto se había revelado.

the chamber of secrets has been opened ... Una publicación compartida por Pete Davidson (@petedavidson) el 30 de May de 2018 a las 10:00 PDT