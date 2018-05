Ariana Grande recuerda a víctimas de ataque terrorista en Manchester

LONDRES.- La cantante estadunidense Ariana Grande envió un mensaje a las familias de las víctimas del ataque terrorista de hace un año en la Arena de la ciudad de Manchester, que dejó 22 muertos y decenas de heridos.

“Pensando en ustedes hoy y cada día. Los quiero con todo mi ser y les envío toda la luz y cariño que tengo para ofrecer en este día desafiante”, publicó en su cuenta de Twitter.

thinking of you all today and every day 🐝 I love you with all of me and am sending you all of the light and warmth I have to offer on this challenging day — Ariana Grande (@ArianaGrande) 22 de mayo de 2018

En tanto, el príncipe William, Duque de Cambridge, arribó a Manchester para asistir a una misa en la catedral en honor a las personas que fallecieron y a los sobrevivientes del ataque que tuvo lugar al término de un concierto de Grande.

La primera ministra británica, Theresa May, estuvo presente en la misa a la que asistieron las familias de las víctimas y los sobrevivientes del ataque.

Asimismo a nivel nacional se guardará un minuto de silencio a las 14:30 horas locales.

El ataque fue perpetrado en la entrada del centro de espectáculos Arena de Manchester, con capacidad para 21 mil personas, por un hombre suicida que falleció durante la detonación.

El ataque terrorista sucedió a dos meses del atentado en el Puente de Westminster de Londres, cuando un sujeto arrolló a un grupo de peatones y acuchilló de muerte a un policía. Otras ocho personas murieron en un tercer ataque terrorista el 3 de junio de 2017.







