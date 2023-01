Polémica de Black Eyed Peas por usar brazaletes LGBT+ en Polonia; así respondió will.i.am

Black Eyed Peas está envuelto en la polémica luego de su presentación para celebrar la llegada del 2023 en un evento realizado en Polonia.

La famosa banda se presentó en el país polaco para dar un espectáculo y así darle la bienvenida al año nuevo, sin embargo, su show terminó siendo criticado porque sus integrantes traían puestos un brazaletes con la bandera arco iris.

Al momento de interpretar su éxito "Where is the love", la banda dedicó el tema a la comunidad LGBT+.

"Esto para la unidad y las comunidades que, como la gente LGBT+, sufren el odio de otros.

"A veces tienes que ir allá donde la gente no tiene los mismos puntos de vista que tú para inspirarles y mostrarles cómo es la tolerancia", dijeron frente a su público.

Al terminar el número musical, el presentador de la gala aclaró al público que "la contratación de artistas y sus vestuarios fueron acordados con la dirección de la cadena".

¿Qué pasa en Polonia con la comunidad LGBTQ+?

La presentación fue trasmitida por la televisión estatal polaca (TVP) y seguida por más de ocho millones de telespectadores desde la ciudad de Zakopane.

Aunque el show resultó todo un éxito, el escándalo llegó después debido a que Polonia se niega a reconocer a la comunidad LGBT+.

El partido gubernamental polaco, en el poder desde 2015, ha negado a la comunidad los mismos derechos que al resto de los ciudadanos y sus líderes se han expresado repetidamente contra el matrimonio homosexual.

Incluso , el viceministro de Agricultura, Janusz Kowalski, criticó la decisión de contratar a artistas que "cobran un millón de dólares por hacer homopropaganda".

Asimismo, señaló que "su actuación fue una total vergüenza", recordando unas palabras del fallecido papa emérito Benedicto XVI contra el matrimonio homosexual.

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno polaco, Zbigniew Ziobro y el viceministro de Justicia, Marcin Warchol también criticaron lo sucedido y lo tacharon de una "desgracia".

¿Qué dijo will.i.am sobre los brazaletes LGBTQ+?

Tras las fuertes críticas por parte de aquellos que están en contra de diversidad, will.i.am respondió sobre el objetivo de su performance.

Fue a través de redes sociales, que el artista compartió un mensaje donde habló sobre el amor y la unidad, así como lo que ellos buscan representar en sus shows.

"¿Qué pasó con los valores de la humanidad?

"¿Qué pasó con la justicia y la igualdad? en lugar de repartir amor. Su creciente animosidad...

"Falta de entendimiento

"Alejándonos de la unidad…

"Esto es lo que somos", finalizó el cantante.

