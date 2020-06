En el mes del orgullo gay, ¡Bob Esponja sale del closet!

Junio es el mes del orgullo LGBTQ+ y por ello la cadena de televisión infantil Nickelodeon decidió que uno de sus emblemáticos personajes saliera del closet.

De esta manera confirmó lo que era un secreto a voces: Bob Esponja es gay.

A través de su Twitter oficial, Nickelodeon posteó las imágenes de sus personajes que son parte de la comunidad: Korra, de La Leyenda de Korra; Schwoz Schwartz de la serie Henry Danger y el consentido de muchos, Bob Esponja.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month 🌈 ⁣

Los tres aparecen con los colores de la bandera multicolor gay y la leyenda “celebrando con la comunidad LGBTQ+ y sus aliados este mes y todos los meses”.

De inmediato la salida del closet de Bob Esponja lo hizo tendencia en las redes, aunque algunos fans recordaron que el creador del héroe amarillo, Stephen Hillenburg, aclaró antes de morir que el mejor amigo de Patricio no es gay, sino asexual.

Hillenburg explicó que nunca pretendió que los personajes de Fondo de Bikini fueran homosexuales, “los considero asexuales. Solo estamos tratando de ser divertidos y esto no tiene nada que ver con el show”.

Aunque la asexualidad también es una orientación sexual que se incluye dentro de la comunidad LGBT+, por lo que Nickelodeon no se equivoca en incluir a Bob Esponja.