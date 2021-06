Tras audiencia, Britney Spears confiesa su mayor secreto: "He fingido todo el tiempo"

Luego de sus declaraciones ante la Corte para solicitar poner fin a la tutela legal de su padre, Britney Spears abrió su corazón y se sinceró con su publico mediante un emotivo mensaje, donde se disculpó por "fingir todo este tiempo que estaba bien".

Por medio de su cuenta de Instagram, la princesa del pop publicó una frase de Albert Einstein junto a una tierna imagen de una niña sosteniendo un oso de peluche.

"Si quieres que tus hijos sean inteligentes, leeles un cuento de hadas; Si quieres que tus hijos sean más inteligentes, leeles muchos cuentos de hadas…”.

Así fue como la cantante inició una emotiva carta donde confesó a sus fans que pese a que su red social pudiera mostrar que su vida es perfecta, no es así.

"Estoy trayendo esto a la atención de la gente porque no quiero que las personas piensen que mi vida es perfecta porque DEFINITIVAMENTE NO ES EN ABSOLUTO ... y si has leído algo sobre mí en las noticias esta semana ... obviamente ahora sabes que no lo es".

Spears continuó y de manera contundente se disculpó con su público por fingir que ha estado bien durante los últimos dos años, explicando que solo lo había hecho por orgullo y vergüenza.

"Me disculpo por fingir que he estado bien los últimos dos años ... lo hice por mi orgullo y me avergonzaba compartir lo que me pasó ... pero honestamente, ¿quién no quiere capturar su Instagram de una manera divertida?!"

Finalmente, la artista reveló que el hecho de haber fingido, por increíble que parezca, le había ayudado como un medio de escape, por lo que en este momento de su vida y ante su situación legal, ha decidido “empezar a leer más cuentos de hadas”, haciendo referencia a la frase del reconocido físico alemán.

"Lo creas o no, fingir que estoy bien me ha ayudado ... así que decidí publicar esta frase hoy porque, caramba, si estás pasando por un infierno ... siento que Instagram me ha ayudado a tener una salida genial para compartir mi presencia ... existencia. ... y simplemente sentir que importo a pesar de lo que estaba pasando y bueno, funcionó ... así que decidí comenzar a leer más cuentos de hadas".

Fue ayer cuando por primera vez, la intérprete de "Baby one more time" declaró ante un juzgado de Los Ángeles durante una intervención telefónica, solicitando acabar con la tutela legal con la cual su padre ha podido controlar su vida desde hace 13 años.

Spears la calificó de "abusiva y absurda" y señaló que lo único que quiere es "recuperar su vida".