Britney Spears revela por qué se rapó el cabello en 2007: era mi forma de contraatacar

La princesa del pop, Britney Spears, tiene a sus fans en la expectativa por su nuevo libro autobiográfico que promete dar un asomo a lo profundo de las experiencias de la cantante en sus momentos más polémicos.

The Woman in Me, que se publicará el próximo 24 de octubre, relata un momento de la vida de Britney Spears que pasó a la historia como el momento de crisis más fuerte para la estrella estadounidense, ella rapándose la cabeza en una estética de California siendo acechada por decenas de paparazzis.

La revista People tuvo acceso a un fragmento de la publicación de Britney que revela por qué la cantante decidió afeitarse el cabello en 2007 en una peluquería llamada Esther's Haircutting Studio de Tarzana, California.

“Me habían observado mucho mientras crecía. Me miraron de arriba abajo, la gente me decía lo que pensaban de mi cuerpo, desde que era adolescente”, explica Britney.

Como un acto de rebeldía, la cantante decidió poner manos a la obra con su imagen y se rapó la cabeza como una forma de defensa.

“Afeitarme la cabeza y comportarme mal eran mis formas de contraatacar”, agrega Spears en el libro.

Hace 16 años, cuando el escándalo sucedió, Britney quien ahora tiene 41 años, pasaba por un difícil momento, pues se encontraba en pleno divorcio y pelea por la custodia de sus hijos con Kevin Federline.

Después de este episodio, Britney quedó bajo la tutela legal de su padre Jamie Spears, quien tomó el control sobre sus asuntos financieros y personales, y le prohibió mantener la nueva apariencia del cabello afietado.

“Bajo la tutela me hicieron comprender que esos días ya habían terminado. Tuve que dejarme crecer el pelo y volver a estar en forma. Tenía que acostarme temprano y tomar cualquier medicamento que me dijeran”, dijo Britney.

Como parte de ese relato en sus memorias, la intérprete "Baby One More Time" reprocha que la hayan tachado como una desequilibrada mental y a partir de eso su padre y su abogado aprovechara para quitarle su dinero y los derechos sobre su cuerpo.

""Ahora pienso en mi padre y sus asociados teniendo control sobre mi cuerpo y mi dinero durante tanto tiempo y eso me hace sentir mal. Piensen en cuántos artistas masculinos apostaron todo su dinero; cuántos sufrieron abuso de sustancias o problemas de salud mental. Nadie intentó quitarles el control sobre sus cuerpos y su dinero. No merecía lo que mi familia me hizo", lamentó la estrella de pop.