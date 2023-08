Sandra Bullock está de luto: su novio, Bryan Randall, fallece a los 57 años

Sandra Bullock, una de las estrellas más reconocidad de Hollywood está de luto, su novio Bryan Randall, falleció como consecuencia de una grave enfermedad.

De acuerdo con la revista People, Randall fue diagnosticado hace tres años con esclerosis lateral amiotrófica (ALS), por su siglas en inglés, padecimiento que le quitó la vida a los 57 años.

"Es con gran tristeza que compartimos que el 5 de agosto, Bryan Randall falleció en paz después de una batalla de tres años contra el ALS. Bryan decidió desde el principio mantener en privado su viaje con el ALS y aquellos de nosotros que lo cuidamos hicimos todo lo posible para cumplir con su deseo", dijeron sus familiariares a la revista.

La familia de Bryan pidió privacidad para superar el dolor de su pérdida y aprovechó para agradecer al equipo médico que acompañó al fotógrafo durante su travesía médica.

"Estamos inmensamente agradecidos con los incansables médicos que navegaron el paisaje de esta enfermedad con nosotros y con las asombrosas enfermeras que se convirtieron en nuestras compañeras de cuarto, a menudo sacrificando a sus propias familias para estar con la nuestra", agregaron.

De acuero con E! News, Sandra Bullock y Bryan Randall se conocieron en 2015, cuando la intérprete de "Miss Simpatía" lo contrató para tomar fotografías del cumpleaños de su hijo Louis, cuando este tenía cinco años.

En 2021, Bullock dio una entrevista para Red Table Talk en donde aseguró que Randall era practicamente el hombre de sus sueños.

"Encontré el amor de mi vida. Compartimos dos hermosos hijos: tres hijos, la hija mayor de Randall. Es lo mejor que he tenido. Tengo un compañero que es muy cristiano y hay dos formas diferentes de ver las cosas. No siempre estoy de acuerdo con él y él no siempre está de acuerdo conmigo. Pero es un ejemplo incluso cuando no estoy de acuerdo con él", dijo la actriz.

Según Chic Magazine, antes de dedicarse a la fotografía, Bryan fue modelo de alta costura, y trabajó para Vogue París y firmas como Hugo Boss y Saint Laurent.