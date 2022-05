¿Camille Vasquez y Johnny Depp tienen una relación? Así respondió la abogada del actor

Camille Vasquez, abogada de Johnny Depp, se ha convertido en toda una celebridad y no es para menos pues en los últimos días, su defensa le ha devuelto la esperanza al actor para ganar el juicio por difamación contra Amber Heard.

El desempeño legal de Vasquez incluso se ha vuelto tendencia en redes sociales, donde sus seguidores ahora se han percatado de la gran empatía que tanto ella como el artista han creado durante este proceso.

Respuesta de Camille Vasquez

Y es que Depp ha aprovechado cada momento para agradecer el trabajo que ha hecho en el estrado, donde ha puesto en jaque más de una vez a su exesposa.

Además, se han publicado imágenes que ahora dejan entrever una gran conexión entre la abogada y el actor, por lo que Vasquez fue cuestionada sobre sí existe una relación o romance con el protagonista de Piratas del Caribe.

El actor y su defensora dándose un abrazo tras el interrogatorio que ella le hizo a su ex. | Foto: AFP

Al salir de la corte un reportero del portal TMZ le preguntó directamente si estaba saliendo con Depp a lo que Camille se limitó a sonreír y saludar para la cámara sin decir una palabra pero esto deja claro que su relación es estrictamente profesional.

Asimismo, se dejó abrazar por algunas fans del actor que le agradecieron por su defensa que hasta ahora ha sido destacada por los internautas quienes comparten también breves momentos del juicio donde Camille ha puesto sobre la cuerdas a Heard, tirando sus argumentos durante los interrogatorios.

Termina interrogatorio de Amber Heard

Los abogados de Johnny Depp concluyeron esta semana el interrogatorio de la exesposa de su cliente, la actriz Amber Heard, que buscaba retratarla como la agresora en la volátil relación entre los dos artistas.

Bajo interrogatorio, Heard, de 36 años rechazó las acusaciones de ser la instigadora de la violencia en la pareja, en un matrimonio que duró del 2015 a 2017.

"Nunca agredí al señor Depp ni a nadie con quien yo estuviera relacionada de manera romántica", explicó Heard al jurado en el día número 17 del caso iniciado por Depp en el que acusó a su exesposa de difamación.

Depp vs Heard

La estrella de la franquicia "Piratas del Caribe" acusa a su exesposa de arruinar su reputación y su carrera por un artículo publicado en el Washington Post en 2018 en el que ella se describió a sí misma como una "figura pública que representa el abuso doméstico".

Heard, protagonista de "Aquaman," no mencionaba a Depp en el artículo, pero él la demandó por sugerir que el tenía comportamiento de abusador doméstico, por lo que el actor espera 50 millones de dólares en reparación.

Así lució el protagonista de Piratas del Caribe al momento de que su ex subió al estrado. | Foto: EFE

Heard, lo contrademandó al acusarlo de "violencia física desenfrenada y abuso", pidiendo 100 millones de dólares.

Finalmente, la juez del caso, Penney Azcarate, programó los argumentos de cierre para el 27 de mayo, tras lo cual quedará en manos del jurado.

Con información de AFP