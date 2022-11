Chiste de Carlos Ballarta sobre niños con SIDA desata polémica: esto dijo el comediante

Carlos Ballarta, standupero mexicano, es blanco de una gran cantidad de críticas en redes sociales después de que una de sus rutinas para el servicio de streaming Netflix se volviera viral a causa de mencionar a los niños con Sida.

Con solo 31 años, Ballarta es uno de los standuperos más importantes al ya tener experiencia dando sus shows en varias partes del mundo y con la intención de comenzar a hacerlos solo en el idioma inglés.

Te puede importar: Estos son los cinco famosos que lucharon contra el SIDA

Respecto a Netflix cuenta con tres especiales a lo largo de su carrera: “El amor es de putos” (2016), “Furia Ñera” (2018) y “Falso Profeta” (2021).

¿Cuál es la crítica para Carlos Ballarta?

El usuario DosvecesLopez en su cuenta de Twitter fue quien lanzó la crítica contra Carlos Ballarta, al disgustarse por uno de los chistes que dice en el especial “Falso Profeta” y que le causó una especial incomodidad.

“Hola Netflix ayer tuve un trago amargo al ver el show de Carlos Ballarta, donde hace un chiste ofensivo, insensible y estigmatizante que dice más o menos: ‘Si te da Sida de niño, ya no te va a dar de grande básicamente porque no vas a llegar a ser adulto”, escribió en su cuenta @DosvecesLopez.

Al seguir en su comentario, la persona dijo estar extrañada de que el chiste apareciera en Netflix debido a que siente que no es algo que ellos puedan comulgar y que no es posible hablar de libertad de expresión cuando hace burla a otras personas y en especial a los niños.

“Las personas con VIH vivimos un proceso que muchas veces no es nada fácil, cuando recibimos nuestro diagnóstico, aún en estos tiempos con tantos avances, porque sigue viva la imagen de los primeros 20 años de esta pandemia”, comentó.

Tras decir que comentarios como el de Ballarta no ayudan a que termine la estigmatización contra las personas enfermas, pidió que ojalá existan canales de comunicación para sensibilizar al comediante y no repita estos comentarios.

“Hoy, organizaciones como La Casa de la Sal, que atienden a niños con VIH hacen un gran esfuerzo para prolongar la esperanza de vida de estas personas. Los niños que nacen con VIH que afortunadamente son cada vez menos, tienen un promedio de vida de hasta 60 años o más”, aseguró.

Hola @netflix @NetflixLAT ayer tuve un trago amargo al ver el show de Carlos Ballarta, donde hace un chiste ofensivo, insensible y estigmatizante que dice más o menos: "si te da sida de niño, ya no te va a dar de grande, básicamente porque no vas a llegar a ser adulto". — Dosveceslopez 👁️🏳️‍🌈🧱 (@DosvecesLopez) October 31, 2022

¿Qué dice el chiste de Carlos Ballarta?

Es en los primeros minutos de su último especial “Falso Profeta” en donde se puede escuchar el chiste que a causado críticas en contra de Carlos Ballarta. Dentro de su comentario afirma que uno de los principales problemas es que la gente no piensa en nadie más que en sí mismo, por lo que pide reflexionar sobre los casos de niños con Sida.

“Nunca pensamos en los demás. Por ejemplo ¿alguna vez han pensado que, si te da sida de niño, ya no te va a dar de grande? Básicamente porque no llegas a grande, esa es la razón principal. Espero que no haya nadie con sida presente aquí esta noche. Y si los hay, no me dejarán mentir. Me darán toda la razón del mundo. ¿Verdad?”, afirma el standupero.

En redes sociales el comentario realizado por el usuario DosvecesLopez se ha vuelto viral, además de revivir la discusión sobre los límites de la comedia y hasta que punto se puede considerar como humor el comentario más que algo mal intencionado.

Gossip Jo Jo Jorge Falcón dará nuevo show en apoya a la Casa del Actor

“Ese güey de Carlos Ballarta se ríe hasta de sí mismo, por favor, ¿Qué parte de que es humor negro no queda entendida?”, defendió el usuario Charlie.

“La comedia se burla del status quo y señala abusos, no se mofa de las personas víctimas o que son vulnerables. Eso no es comedia”, aseguró el usuario Ektor.

Muchos también han comenzado a retomar chistes de comedia negra que ha hecho el usuario DosvecesLopez y cómo en ellos no sintió que realizaba una ofensa a pesar de dirigirse a alguien. Además, que en su cuenta mantiene otras quejarse contra otros servicios, personas y restaurantes.

En el caso de Carlos Ballarta no ha dado una respuesta en alguna de sus redes sociales al volver a desactivar su cuenta de Twitter. En la actualidad se presenta en diversas partes del país con su nueva gira “Rebelde Comodino”.

Nota publicada originalmente en El Sol de Puebla