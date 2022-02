Podemos hacer comedia sin ofender: Michelle Rodríguez

En un mundo donde la cancelación se ha vuelto una constante, Michelle Rodríguez confiesa no tener miedo a que en redes sociales la gente la señale en alguna ocasión por un chiste que genere incomodidad. Y no porque le reste importancia a la opinión del público, sino porque busca hacer una comedia que no parta de señalar las vulnerabilidades de otros.

“He aprendido que podemos decir muchas cosas hablando desde el punto de vista personal, incluso poniéndonos de pechito sin necesidad de señalar a nadie. Al contrario, creo que hay muchas cosas de las que podemos hablar, como el tráfico o la edad, es algo que a todos nos representa. No vulneramos a nadie y estamos haciendo comedia de una situación universal”.

Gossip Michelle Rodríguez y Manu Nna, los hermanos que dominan la comedia actual en México

Lo cierto es que en los años de trayectoria que lleva como comediante, Michelle ha tenido que ser cuidadosa con la formar comedia a partir de sí misma, pues en espacios como el stand up el exhibirse puede ser doloroso en algunos momentos.

“El vulnerarse de pronto puede ser un riesgo. Al burlarnos de nosotros mismos, que es uno de los principios del stand up, podemos llegar a ser muy rudos con nosotros. Y a la vez le llega el zape al que se identifica con nosotros”, le dijo a El Sol de México en una conferencia de prensa.

“He aprendido que puedo decir mi punto de vista, sin necesidad de cargarle la mano a nadie. El momento en el que yo me vulnero hablo personalmente y buscando no agredir. Creo que sí tenemos la oportunidad de hacer una comedia donde nos sintamos identificados sin necesidad de señalar a los vulnerados o a ciertas personas que pueden serlo”.

Lo cierto es que no niega la posibilidad de que en algún momento pueda cometer un error en algún chiste o comentario erróneo, pero para ello es consciente de que es necesario responsabilizarse de la comedia que cada uno hace.

“También hay que aprender a hacernos responsables de lo que estamos diciendo. Yo procuro ser congruente y responsable. Si en algún momento no lo soy, pues pediré una disculpa. Y si no es el caso, entonces también diré ‘esto es lo que pienso, aunque no les guste’. Es lo que he aprendido de la comedia”.

La responsabilidad viene no sólo de la ejecución de sus rutinas, sino también de lo que consume como comediante. “Soy congruente con lo que consumo. Y yo no participo de una comedia machista, no la hago y no la veo, la verdad”.

Michelle Rodríguez presentará el 26 de febrero en el Hotel Fiesta Americana Reforma su show de stand up No me gustan las etiquetas, donde habla sobre las inquietudes que hombres y mujeres viven al llegar a la temida edad de los 30.

“Básicamente creo que hay una serie de cuestionamientos que todos empezamos a hacernos a esa edad, como el por qué tengo sueño a las ocho de la noche, por qué me canso tanto. Sobre todo creo que son ciertos cambios físicos y emocionales. Y hablando de mujeres y hombres, el asunto es cuando te empiezan a decir señora o don. ¡Híjole!”, dice riendo.