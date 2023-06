¿Habrá nueva serie sobre Issabela Camil y Luis Miguel? Lo que reveló Sergio Mayer a Wendy Guevara

La Casa de los Famosos sigue dando de qué hablar y de nuevo ha sido el polémico Sergio Mayer quien acaparó las cámaras tras haberle confesado a Wendy Guevara una situación que involucra a su esposa y a Luis Miguel.

Mejor conocida como Wendy de "Las Perdidas" y una de las favoritas para ganar el reality show, se ha inventado una sección dentro de la casa llamada "Resulta y Resalta", donde se hace pasar por periodista para entrevistar a cada uno de sus compañeros.

Ahora fue el turno de entrevistar al exgaribaldi, quien confesó si era cierto que ha intentado convencer a su mujer para que cuente su versión sobre lo que pasó cuando fue pareja de Luis Miguel

"¿Tú le quieres sacar la sopa a tu mujer para hacer una serie de su propia vida de cuando anduvo con Luis Miguel?", preguntó Wendy

A lo que Mayer respondió: "Sí, porque si contáramos esa parte de la historia estaría muy buena, pero no la he convencido".

De igual forma, Wendy lo cuestionó sobre si era cierto que Mayer se colgó de la fama del cantante: "¿Es verdad que tú cuando conociste a tu mujer primero te quisiste quedar con ella porque te querías colgar de la fama de Luis Miguel debido a que ella fue pareja de la juventud del cantante de El Sol de México?".

A lo que Sergio sólo empezó a reírse junto con sus compañeros, pero nunca le respondió.

En otro momento del programa, el que fuera también diputado llegó a revelar que Issabela nunca ha querido hablar sobre lo que vivió con Luis Miguel debido a que fueron situaciones difíciles que no le gusta recordar.

"Ella nunca quiso dar su historia ni su versión porque hay cosas, que no sé, que no fueron gratas [...] Me dijo, ‘si yo dijera mi versión está cabrón y no fueron gratas’. Es lo único que sé", dijo Sergio.

Issabela Camil en la serie de Luis Miguel

En el episodio 5 de la temporada 2 de la serie Luis Miguel, el artista habló sobre su relación con Issabela Camil, dándole a su personaje el nombre de "Erika".

El Sol destacó que vivieron un romance de seis años tan intenso que, se dice, el intérprete contempló la posibilidad de formar una familia con ella.

Sin embargo, por cómo se desarrolla la historia en la serie, su relación nunca llegó a buen puerto pues el cantante se encontraba en un momento de su carrera, donde prefirió seguir disfrutando de los placeres que le estaba dando la fama y optar por la soltería.

Después de años sin verse, ambos se reencuentran y piensan en retomar su relación, pero de nueva cuenta se ven interrumpidos por la carrera de Luismi, lo que obliga Issabela a alejarse de él para siempre.

Incluso, la serie deja entrever que fue tan contundente la decisión de Camil, que "dejó" solo a Luis Miguel cuando su manager Hugo López, quien fue como un padre para él, falleció de de cáncer de colon.