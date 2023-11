César Bono denuncia y pide apoyo por inquilina que se niega a dejar su casa [Video]

César Bono, actor mexicano de 73 años, denunció en redes sociales a una mujer que llegó para rentar su casa solo para después dejar de pagarle sin abandonar la residencia.

Por medio de un video, Bono explicó la situación que vive con una propiedad suya ubicada en Huixquilucan, Estado de México, en donde una mujer de nombre Jessica López llegó a vivir al rentar la propiedad.

Al respecto, explicó que la mujer trabaja para el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) y decidió pagar un año completo de renta por adelantado, para después no dar un pago más y pasar todo este 2023 sin dar una nueva mensualidad y sin abandonar la casa.

“México, estoy en problemas, soy César Queijeiro Bono y quiero decirles que en mi casa que se ubica en Herradura, Huixquilucan, Estado de México vive una persona sin pagar renta desde hace más de un año”, señala el actor en su video. “Pagó un año adelantado de renta hace dos, un año que jamás le pedí yo que fuera la forma de pago, yo quería que pagara mes con mes como se usa siempre. Me pagó ese año que les digo y no ha vuelto a pagar, en todo este 2023 no pagó un solo centavo”.

César Bono señala que ya un juez había establecido una fecha para retirar a la mujer de la propiedad, pero ella acudió con otro juez que terminó por bloquear el proceso sin una razón aparente, por lo que se mantiene el pleito legal.

“Yo sé dónde vive la mujer, yo sé que es una delincuente porque día con día me está robando… Yo tengo 73 años de edad, no tengo el tiempo ni la salud para seguir en pleito con esta señora”, afirma.

“La casa es mía, de nadie más, ella vive sin pagar renta como les digo desde hace más de un año, pido su ayuda a toda la gente que me haya visto trabajando desde hace cincuenta y tantos años, yo soy actor, y trabajo hace cincuenta y tantos años y jamás le he robado cinco centavos a nadie y a mí me han estado robado desde hace un año”, concluye en su video el actor.

Solicitó su amable apoyo. Día con día habitan en mi casa sin pagar un solo peso desde hace un año. pic.twitter.com/kXZ9Z8imwl — César Bono (@cesarbono) November 21, 2023

Organizaciones se deslindan de invasora de casa de César Bono

Una vez que su video fue publicado de manera rápida se hizo viral entre los usuarios, quienes se dieron a la tarea de encontrar todos los perfiles de la denunciada en redes sociales, después de que César Bono compartiera solo la cuenta de ella en X (antes Twitter).

Todos los perfiles ya se encuentran borrados o en modo privado para que nadie pueda comentar o ver el contenido.

A la par, distintas organizaciones que estarían relacionadas a la mujer Jessica comenzaron a mostrar su postura y deslindarse de ella. Primero con el caso del IMSS, quienes en un comunicado en redes sociales señalaron que ella no es trabajadora del instituto.

“El IMSS es sensible a la querella del actor. Se precisa que la persona a la que hace referencia no es trabajadora de este instituto. Condenamos igualmente el engaño que expone el señor César Bono”, señaló el instituto de salud.

Sobre denuncia pública del actor César Bono hacia una persona supuestamente empleada del IMSS por falta de pago de renta de su propiedad, el IMSS informa: pic.twitter.com/FmXqxXz9H0 — IMSS (@Tu_IMSS) November 22, 2023

Por su parte, la Revista Valores, de la que la mujer aseguraba en redes que era la directora, se deslindó de ella y aseguró que su relación con ellos terminó hace muchos años.

“Grupo Valores Medios se deslinda totalmente del problema entre la Señora Jessica López Rivera y el Sr. César Bono, hacemos la atenta aclaración que la Sra. López Rivera fue colaboradora nuestro medio hace más de 10 años y desconocemos cualquier actividad a la que actualmente se dedique, manteniéndonos al margen de la situación en la que no citan”, indicó la publicación.

Otros usuarios expusieron que también han sido víctimas de fraude por actos de Jessica y que es un modo de operar que ha tenido con otras propiedades, no solo con la de César Bono.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla