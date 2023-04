¡Chica qué dice! Rosalía y Rauw Alejandro conquistan el Coachella

Después de cuatro años, Rosalía volvió a Indio, California para deslumbrar a todos sus fans con los mejores ritmos de su repertorio.

Una vez que la española se hizo del escenario principal en el Coachella, llamó a todas las motomamis para cantar a todo pulmón "Saoko", "Bizcochito" y "La fama".

Te recomendamos: Rosalía y Rauw Alejandro sellan su amor con anillo de compromiso en canción Beso

#rosaliacoachella #coachella2023 #rosaliacoachella #rosalia #rosaliamotomami #motomami #motomamiworldtour #motomamitour #motomami🦋 #motopapi #amiga #amigos #humor #viral #viralvideo #viraltiktok #viral_video #parati #paratii #f #fyp #foryou #foryoupage #fypシ #igalveno #rosaliamotomami #rosaliaedids #rauwalejandroworldtour #rauwalejandrooficial #rauwalejandroylarosalia #rosaliayrauw #rauwyrosalia #rosaliafans ♬ SAOKO - ROSALÍA @elviajedeivan Creo que es lo mejor que he visto en mi vida #motochella #fy @rosalia #rauwalejandro

"Me siento feliz de ver a todos aquí, con vuestra presencia me llena el corazón”, dijo Rosalía a todos los asistentes.

Con decenas de bailarines que la acompañaban, la cantante de flamenco, se lució con sus coreografías y una escenografía con enormes pantallas que combinaban colores pasteles y radiantes.

Uno de las canciones más esperadas fue la famosa "Despechá", también le siguieron "Linda" y "La noche de anoche".

#motomami #coachella #coachella2023 #clubtesoro ♬ DESPECHÁ - ROSALÍA @clubtesoro @La Rosalia cantando “Despechá” en Coachella. #rosalia

Rauw Alejandro y Rosalía cantan "Beso" en el Coachella

Rosalía no perdió la oportunidad para dejar una huella de su amor con Rauw Alejandro en el festival de Coachella, pues para cerrar con boche de oro su presentación, su ahora prometido, apareció en el escenario.

@userunkownbaby #motomami #coachella #music #rosalia #rauwalejandro @rosalia ♬ original sound - riss💕.

“Esta noche es muy especial para mí, porque hace cuatro años vine a Coachella y vine sola, esta vez no”, dijo Rosalía para enseguida invitar al reguetonero puertorriqueño para interpretar juntos "Beso" y "Vampiro", los hits mas recientes donde ambos colaboran.

Gossip Ya nada los podrá separar: Rosalía y Rauw Alejandro presentan RR, su primer EP juntos

Rosalía y Rauw Alejandro anunciaron su compromiso hace un par de semanas a través del video musical de "Beso", canción incluída en el EP "RR", un proyecto que han lanzado juntos.

Fue a finales del 2020 cuando los rumores de una relación entre ambos se desató, sin embargo, ambos fueron muy discretos antes de confirmar su noviazgo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En una entrevista con el streamer Ibai Llanos, Rosalía habló sobre su relación junto a Rauw.

"Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía que intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia", le dijo a su prometido.

Con información de Luis Romero