Chris Evans confiesa que no se ha bañado en esta cuarentena

Chris Evans es uno de los actores consentidos en la actualidad y el público siempre está pendiente de lo que hace.

En las últimas semanas ha acaparado la atención tras ser captado con quien se dice es su novia novia, la actriz Lily James.

Ver esta publicación en Instagram NEW @ChrisEvans and @LilyJamesOfficial in London. Una publicación compartida por Chris Evans (@kingcevans) el 8 de Jul de 2020 a las 10:06 PDT

Además, envió un tierno mensaje al pequeño Bridger Walker, de solo 6 años, que salvó a su hermanita del ataque de un perro en Wyoming, Estados Unidos.

Esta vez, Chris Evans dio detalles de cómo pasa estos días de cuarentena por la pandemia del Covid-19 y ha dejado con la boca abierta a sus fans al revelar que... no se baña.

De acuerdo con el adelanto de la entrevista que dio al show Today, el protagonista del Capitán América mencionó que estos meses los ha pasado con su perro “Dodger”.

Foto: @ChrisEvan

Confesó que es introvertido y “toma un tiempo antes de que sienta que necesito interacción social… me quedo en casa y nunca me ducho”.

Aunque de inmediato dijo que se trata de un broma: “Esto no es cierto, me ducho todo el tiempo, no sé porqué dije eso. ¡Soy una persona muy aseada!”.

Foto: Instagram Mark Ruffalo

El próximo proyecto de Chris Evans es The Gray Man junto a Ryan Gosling, una película a la que Netflix destinará 200 millones de dólares, el mayor presupuesto hasta el momento para una cinta original de la plataforma.

El thriller será dirigido por los hermanos Russo, que rompieron récords históricos de taquilla con Avengers: Endgame y, de acuerdo con la prensa especializada en Hollywood. podría convertirse en una nueva franquicia para el gigante del "streaming".