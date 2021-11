Chris Pratt enfureció al internet por agradecer "la hija sana" que su esposa le dio: te explicamos por qué

Chris Patt se encuentra en el ojo del huracán luego de que el actor escribiera un mensaje en sus redes sociales dirigido a su esposa pero qué fue lo que publicó el actor que enfureció a los internautas? Aquí los detalles.

El actor publicó un mensaje que tenía la intención de demostrar el amor y cariño que le profesa a su esposa, sin embargo, sus palabras fueron las que desencadenaron el enojo de los lectores.

El protagonista de Guardianes de la Galaxia le agradeció a su pareja la vida increíble pero sobre todo la hija sana que le había dado, lo cual no fue bien recibido por el público.

"¡Miren cómo me mira! Quiero decir. ¡¡Encuentra a alguien que te mire así !! ¿¡Sabes!? Nos conocimos en la iglesia. Me ha dado una vida increíble, una hija hermosa y sana, mastica tan fuerte que a veces me pongo los auriculares, ¡pero eso es amor! Ella me ayuda con todo. Mi mayor tesoro".

Tras la publicación, los fans de la actriz Anna Faris, expareja del actor, fueron quienes criticaron a Patt por su insensibilidad e incluso pidieron cancelar los proyectos en los que participa el artista.

El enojo se debió a que Anna Faris tuvo un hijo con Chris, el cual desde su nacimiento ha tenido varios problemas de salud.

El bebé de nombre Jack, nació con un peso menor a los 2 kilogramos y Faris explicó que, derivado del parto prematuro, sufrió una hemorragia cerebral grave, que afectó sus piernas y en su visión, por lo que se les hizo una grave falta de respeto lo que el artista insinuó en su mensaje.

La molestia fue tal, que el nombre de Chris Patt se volvió tendencia en Twitter. Hasta el momento, ni el actor ni su esposa Katherine han respondido a los comentarios de sus detractores.