Chris Rock rechaza presentar cargos por bofetada de Will Smith en los Oscar

Luego de que recibiera una fuerte bofetada por parte del actor, Will Smith, durante la entrega de premios, el comediante Chris Rock no ha presentado algún tipo de cargo en contra del ganador del Oscar, informó la Policía de Los Ángeles a la cadena CNN.

Will Smith habría bofeado a Rock luego de que éste realizara chistes incómodos sobre la apariencia de Jada Pinkett Smith quien, a causa de la enfermedad alopecia, luce completamente calva.

La agresión ocurrió mientras Chris Rock presentaba el premio a Mejor Documental, allí se refirió a Jada Pinkett como la segunda G.I. Jane, en referencia a la participación de Demi Moore en dicha cinta, donde su personaje rapaba por completo su cabeza.

Por lo anterior, Will Smith invadió el podio de presentaciones y abofeteó al comediante para luego señalar: “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”.

Posteriormente el actor Smith fue galardonado con la estatuilla a Mejor Actor por su participación en "Rey Richards: Una Familia Ganadora". Durante su discurso de agradecimiento “el príncipe de Bell Air” pidió una disculpa por su actuar.

2Lo sé, para hacer lo que hacemos, tenemos que ser capaces de soportar el abuso. Tienes que ser capaz de hacer que la gente hable locamente de ti. En este negocio, tienes que ser capaz de que la gente te falte al respeto. Pido una disculpa por lo ocurrido y espero que la academia me vuelva a invitar2, declaró Will Smith.

Así se vio la bofetada de Will Smith a Chris Rock en una secuencia.



📸 Reuters.



Detalles👉https://t.co/0j37njD6Ar pic.twitter.com/NKK03kt6SG — El Sol de México (@elsolde_mexico) March 28, 2022

¿Chris Rock presentará cargos contra Will Smith?

Tras la agresión, la Policía de Los Ángeles informó que Chris Rock no presentará cargos en contra del ganador a Mejor Actor.

"La persona involucrada se ha negado a presentar un informe policial. Si la parte involucrada desea un informe policial en una fecha posterior, LAPD estará disponible para completar la investigación", señaló la dependencia en un comunicado.

El comediante Chris Rock no se ha manifestado al respecto, hasta el momento, únicamente se limitó a declarar: “oh…! Will Smith me acaba de abofetear”, tras la agresión del actor.