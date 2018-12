Comunidad artística reacciona a la toma de posesión de López Obrador como Presidente de México

Con motivo de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México, la comunidad artística se volcó en las redes sociales para dar su opinión ante el cambio de gobierno en el país.



DEMIÁN BICHIR (actor)

El actor escribió simplemente "Primera revolución pacífica en México".

EPIGMENIO IBARRA (productor de televisión)

"Mi independencia, mi libertad me sirven una vez más para tomar partido. No soy neutral, pero soy objetivo: este país no aguanta más, o lo transformamos o se nos deshace entre las manos. #YaTengoPresidente. Es un honor estar con Obrador!".

JAVIER POZA (Connductor de Radio y TV)

"Qué tristeza ver entrar a un lugar tan emblemático y significativo para nosotros los mexicanos, como lo es Palacio Nacional, a un personaje como Nicolás Maduro. #NicolasMaduroNoEresBienvenido.

Suerte al presidente @lopezobrador. Mi país en sus manos. Deseo que le vaya bien, para que nos vaya igual a todos".

KALIMBA (solista pop)

"Hoy es un día que define a México por mucho más de seis años. Mi corazón está lleno de esperanza, fe y credibilidad en un pueblo que tiene la capacidad de unirse y hacer cosas grandes. Más allá de un gobierno que siempre hace lo que quiere y no lo que promete".

CLAUDIA LIZALDI (Actriz y conductora de TV)

"Así nos amanece en México, habrá de todo. No seremos ciegos, pero sabemos que habrá cambios de fondo urgentes y que el enfoque en la gente, estará construyendo un México nuevo. Ahora si... se abre el telón..."





SAMO (solista pop)

"Estoy de vacaciones en Rusia. Pero atento a la toma de protesta como Presidente de México de @lopezobrador_ Como muchos mexicanos deseo que a todos nos vaya bien y mejor. No seamos egoístas y pensemos lo mejor para nuestro país. #4taTransformación #PresidenteDeMexico"





PATY CANTÚ (cantante y compositora)

"Siguiendo el minuto a minuto y las declaraciones de unidad y expectativa por parte de los distintos partidos.Sabemos de la alta exigencia por parte del pueblo mexicano por un cambio” #AMLOPresidente2018a2024.No somos ustedes y nosotros. Todos somos mexicanos. Todos pendientes, los que coincidieron, los que no, con la misma esperanza en las manos. Pendientes y colaborativos. #VivaMéxico #AMLOPresidente2018a2024

ARLETTE PACHECO (ACTRIZ)

Arlette Pacheco retwitteó a Felipe Calderón/ @FelipeCalderon

"Por el bien de México deseo el mayor de los éxitos al Presidente @lopezobrador_. Lo tendrá en la medida en que se asuma como presidente de todos los mexicanos y no de unos cuantos, tome sus decisiones con el mayor conocimiento de causa posible y sin prejuicios, y respete la ley.

ALEJANDRO FERNÁNDEZ (cantante) "Hoy es un día importante porque comienza una nueva etapa histórica que le tocará encabezar a @lopezobrador como mandatario de este país. Enhorabuena señor #PresidenteDeMexico que los años que vienen sean por el bien de nuestra gente y para que México siga siendo el más grande".

ALFONSO HERRERA (actor) Adiós @EPN… Nos dejas 40 periodistas asesinados, 161 activistas de derechos humanos muertos, Ayotzinapa, Tlatlaya, Gasolinazos, Dólar a 20.4 pesos, más de 20 mil desaparecidos, 122 mil muertos y una casita blanca. #NoTeVamosAExtrañar #Impunidad #Justicia #Corrupción #CasaBlanca.

MARCO ANTONIO SOLÍS EL BUKI (cantautor) "Mi ecuación es muy fácil. ¿Queremos que México cambie? Cambiemos nosotros desde una conciencia más evolucionada. #Diosbendiga a nuestro bello país.

ANA DE LA REGUERA (actriz) "Veo todo muy tranquilo, todo muy bien organizado, con mucha paz es un momento histórico en México. Estoy emocionada de ser parte de ver este momento. Espero de este Gobierno de AMLO, un cambio, que realmente acabe con la corrupción, va a hacer un trabajo muy duro, toma el país muy endeudado y con mucha violencia".





















